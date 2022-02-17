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Вершинин заявил о суверенном праве России думать о своей безопасности
Вершинин заявил о суверенном праве России думать о своей безопасности - РИА Новости, 17.02.2022
Вершинин заявил о суверенном праве России думать о своей безопасности
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин напомнил журналистам в ООН о суверенном праве РФ думать о своей безопасности и держать свои войска там, где они нужны для... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T22:30
2022-02-17T22:39
россия
совет безопасности оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей вершинин
безопасность
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин напомнил журналистам в ООН о суверенном праве РФ думать о своей безопасности и держать свои войска там, где они нужны для обороны России.Комментируя прозвучавшие в Совбезе ООН в очередной раз обвинения в повышенном военном присутствии России, Вершинин сказал: "Что касается российских военных - это наше суверенное право думать о нашей государственной безопасности и держать наши войска там, где, как мы считаем, они важны для обороны РФ"."Вы знаете наверняка, что если в Европе есть иностранные военные, то это точно не российские военные. Это могут быть американцы, кто-то другой, но только не русские", - добавил он.
https://ria.ru/20220217/isteriya-1773411983.html
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россия, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин, безопасность
22:30 17.02.2022 (обновлено: 22:39 17.02.2022)
 
Вершинин заявил о суверенном праве России думать о своей безопасности

Замглавы МИД Вершинин: у РФ есть право держать войска там, где они нужны для защиты страны

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Читать ria.ru в
ООН, 17 фев – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин напомнил журналистам в ООН о суверенном праве РФ думать о своей безопасности и держать свои войска там, где они нужны для обороны России.
Комментируя прозвучавшие в Совбезе ООН в очередной раз обвинения в повышенном военном присутствии России, Вершинин сказал: "Что касается российских военных - это наше суверенное право думать о нашей государственной безопасности и держать наши войска там, где, как мы считаем, они важны для обороны РФ".
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 18:44
Слуцкий призвал США и НАТО отказаться от антироссийской истерии
"Вы знаете наверняка, что если в Европе есть иностранные военные, то это точно не российские военные. Это могут быть американцы, кто-то другой, но только не русские", - добавил он.
 
РоссияСовет Безопасности ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ВершининБезопасность
 
 
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