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Вершинин заявил о суверенном праве России думать о своей безопасности

Вершинин заявил о суверенном праве России думать о своей безопасности - РИА Новости, 17.02.2022

Вершинин заявил о суверенном праве России думать о своей безопасности

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин напомнил журналистам в ООН о суверенном праве РФ думать о своей безопасности и держать свои войска там, где они нужны для... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T22:30

2022-02-17T22:30

2022-02-17T22:39

россия

совет безопасности оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей вершинин

безопасность

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ООН, 17 фев – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин напомнил журналистам в ООН о суверенном праве РФ думать о своей безопасности и держать свои войска там, где они нужны для обороны России.Комментируя прозвучавшие в Совбезе ООН в очередной раз обвинения в повышенном военном присутствии России, Вершинин сказал: "Что касается российских военных - это наше суверенное право думать о нашей государственной безопасности и держать наши войска там, где, как мы считаем, они важны для обороны РФ"."Вы знаете наверняка, что если в Европе есть иностранные военные, то это точно не российские военные. Это могут быть американцы, кто-то другой, но только не русские", - добавил он.

https://ria.ru/20220217/isteriya-1773411983.html

россия

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россия, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин, безопасность