13:44 17.02.2022 (обновлено: 13:48 17.02.2022)
Посол в Турции передал Чавушоглу послание о неделимости безопасности
Посол в Турции Ерхов передал Чавушоглу послание Лаврова о неделимости безопасности
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов
АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что передал главе турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу послание его российского коллеги Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, Москва ждет соответствующих реакций.
"Мы наблюдаем, к сожалению, попытки наших натовских коллег и ищущего свое место Евросоюза каким-то образом сделать так, что именно они должны определять дальнейшее развитие нашего континента. С учетом этого наш министр иностранных дел Сергей Лавров направил специальное послание всем своим западным коллегам, привлекая их внимание к тому, что обязательства по неделимости безопасности государства сложнее и комплекснее, чем они пытаются их представить. В частности, я лично передал такое послание министру иностранных дел Турции М.Чавушоглу. Мы по-прежнему ждем и будем добиваться конкретных реакций на эти послания от каждой страны", - сказал посол в интервью телеканалу TRT World.
Глава МИД РФ 26 января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержится просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. 14 февраля Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание: в Москве получили "две маленькие бумажки - от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, и вторую от чиновника Борреля, главы дипломатии европейской внешнеполитической службы".
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