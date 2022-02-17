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Посол в Турции передал Чавушоглу послание о неделимости безопасности

Посол в Турции передал Чавушоглу послание о неделимости безопасности - РИА Новости, 17.02.2022

Посол в Турции передал Чавушоглу послание о неделимости безопасности

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что передал главе турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу послание его российского коллеги Сергея Лаврова по тематике... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:44

2022-02-17T13:44

2022-02-17T13:48

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АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что передал главе турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу послание его российского коллеги Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, Москва ждет соответствующих реакций."Мы наблюдаем, к сожалению, попытки наших натовских коллег и ищущего свое место Евросоюза каким-то образом сделать так, что именно они должны определять дальнейшее развитие нашего континента. С учетом этого наш министр иностранных дел Сергей Лавров направил специальное послание всем своим западным коллегам, привлекая их внимание к тому, что обязательства по неделимости безопасности государства сложнее и комплекснее, чем они пытаются их представить. В частности, я лично передал такое послание министру иностранных дел Турции М.Чавушоглу. Мы по-прежнему ждем и будем добиваться конкретных реакций на эти послания от каждой страны", - сказал посол в интервью телеканалу TRT World.Глава МИД РФ 26 января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержится просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. 14 февраля Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание: в Москве получили "две маленькие бумажки - от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, и вторую от чиновника Борреля, главы дипломатии европейской внешнеполитической службы".

https://ria.ru/20220215/lavrov-1772990448.html

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в мире, россия, турция, алексей ерхов, нато