13:09 17.02.2022 (обновлено: 13:26 17.02.2022)
Лавров призвал внедрять принцип неделимости безопасности во всей полноте
Глава МИД Лавров призвал внедрять принцип неделимости безопасности во всей полноте
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Принцип неделимости безопасности нужно внедрять во всей его полноте, подкрепляя юридическими обязательствами, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"И принцип неделимости безопасности необходимо внедрять в практику на юридически обязывающей основе, во всей его полноте и взаимосвязи, в том виде, как он был одобрен на высшем уровне в рамках ОБСЕ", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
"Мы будем все-таки вежливо, но настойчиво, просить от наших западных коллег, чтобы каждый из них ответили в национальном качестве и объяснили, что они сейчас понимают в результате подписанных тогда документов, которых никто не отменял, и как они намерены их выполнять", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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