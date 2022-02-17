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Москва подготовила ответ на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности
Москва подготовила ответ на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности - РИА Новости, 17.02.2022
Москва подготовила ответ на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности
Россия подготовила ответ на послание американцев в рамках диалога по гарантиям безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:37
2022-02-17T12:37
2022-02-17T14:09
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сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
восточная европа
луиджи ди майо
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россия подготовила ответ на послание американцев в рамках диалога по гарантиям безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров."Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере, мы сегодня направим это письмо американской стороне", — сказал он на пресс-конференции после переговоров со своим итальянским коллегой Луиджи ди Майо.Министр добавил, что российская сторона намерена обнародовать документ.Москва опубликует послание через несколько часов после того, как передаст его в Вашингтон в бумажной и электронной форме.При этом ответ НАТО, как уточнил замглавы МИД Александр Грушко, еще в работе.Обмен мнениями по гарантиям безопасностиВ конце прошлого года на фоне ухудшения отношений с Западом и обострения вокруг Украины Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ — западные партнеры проигнорировали все основные пункты. В Москве считают, что позиция Вашингтона и Брюсселя идет вразрез с взятыми в рамках ОБСЕ обязательствами о неделимости безопасности: США и НАТО отстаивают свои интересы в ущерб другим.В понедельник на встрече с Владимиром Путиным Лавров сообщил, что новое послание российской стороны сформулировано и в ближайшее время его передадут адресатам.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), восточная европа, луиджи ди майо, владимир путин, нато, мид италии
12:37 17.02.2022 (обновлено: 14:09 17.02.2022)
Москва подготовила ответ на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности
Глава МИД Лавров: Россия направит сегодня ответ на предложения США по безопасности
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россия подготовила ответ на послание американцев в рамках диалога по гарантиям безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере, мы сегодня направим это письмо американской стороне", — сказал он на пресс-конференции после переговоров со своим итальянским коллегой Луиджи ди Майо
.
Министр добавил, что российская сторона намерена обнародовать документ.
"Мы считаем, что необходимо, чтобы интересующиеся члены гражданского общества наших стран представляли, что происходит. Иначе, если это держать в секрете, как предпочитают наши коллеги из Вашингтона и Брюсселя
, общественное мнение будет забиваться той ложью и откровенной пропагандой, которая сейчас заполняет информационное пространство", — объяснил Лавров.
Москва опубликует послание через несколько часов после того, как передаст его в Вашингтон в бумажной и электронной форме.
При этом ответ НАТО, как уточнил замглавы МИД Александр Грушко, еще в работе.
Обмен мнениями по гарантиям безопасности
В конце прошлого года на фоне ухудшения отношений с Западом и обострения вокруг Украины Москва
передала Брюсселю
и Вашингтону
проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ — западные партнеры проигнорировали все основные пункты. В Москве считают, что позиция Вашингтона и Брюсселя идет вразрез с взятыми в рамках ОБСЕ обязательствами о неделимости безопасности: США и НАТО отстаивают свои интересы в ущерб другим.
В понедельник на встрече с Владимиром Путиным
Лавров сообщил, что новое послание российской стороны сформулировано и в ближайшее время его передадут адресатам.