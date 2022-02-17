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Москва подготовила ответ на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности

Москва подготовила ответ на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности - РИА Новости, 17.02.2022

Москва подготовила ответ на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности

Россия подготовила ответ на послание американцев в рамках диалога по гарантиям безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:37

2022-02-17T12:37

2022-02-17T14:09

в мире

россия

сша

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

восточная европа

луиджи ди майо

владимир путин

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россия подготовила ответ на послание американцев в рамках диалога по гарантиям безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров."Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере, мы сегодня направим это письмо американской стороне", — сказал он на пресс-конференции после переговоров со своим итальянским коллегой Луиджи ди Майо.Министр добавил, что российская сторона намерена обнародовать документ.Москва опубликует послание через несколько часов после того, как передаст его в Вашингтон в бумажной и электронной форме.При этом ответ НАТО, как уточнил замглавы МИД Александр Грушко, еще в работе.Обмен мнениями по гарантиям безопасностиВ конце прошлого года на фоне ухудшения отношений с Западом и обострения вокруг Украины Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ — западные партнеры проигнорировали все основные пункты. В Москве считают, что позиция Вашингтона и Брюсселя идет вразрез с взятыми в рамках ОБСЕ обязательствами о неделимости безопасности: США и НАТО отстаивают свои интересы в ущерб другим.В понедельник на встрече с Владимиром Путиным Лавров сообщил, что новое послание российской стороны сформулировано и в ближайшее время его передадут адресатам.

россия

сша

восточная европа

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в мире, россия, сша, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), восточная европа, луиджи ди майо, владимир путин, нато, мид италии