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Москва подготовила ответ на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности
Москва подготовила ответ на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности - РИА Новости, 17.02.2022
Москва подготовила ответ на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности
Россия подготовила ответ на послание американцев в рамках диалога по гарантиям безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:37
2022-02-17T14:09
в мире
россия
сша
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
восточная европа
луиджи ди майо
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россия подготовила ответ на послание американцев в рамках диалога по гарантиям безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров."Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере, мы сегодня направим это письмо американской стороне", — сказал он на пресс-конференции после переговоров со своим итальянским коллегой Луиджи ди Майо.Министр добавил, что российская сторона намерена обнародовать документ.Москва опубликует послание через несколько часов после того, как передаст его в Вашингтон в бумажной и электронной форме.При этом ответ НАТО, как уточнил замглавы МИД Александр Грушко, еще в работе.Обмен мнениями по гарантиям безопасностиВ конце прошлого года на фоне ухудшения отношений с Западом и обострения вокруг Украины Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ — западные партнеры проигнорировали все основные пункты. В Москве считают, что позиция Вашингтона и Брюсселя идет вразрез с взятыми в рамках ОБСЕ обязательствами о неделимости безопасности: США и НАТО отстаивают свои интересы в ущерб другим.В понедельник на встрече с Владимиром Путиным Лавров сообщил, что новое послание российской стороны сформулировано и в ближайшее время его передадут адресатам.
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в мире, россия, сша, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), восточная европа, луиджи ди майо, владимир путин, нато, мид италии
12:37 17.02.2022 (обновлено: 14:09 17.02.2022)
 
Москва подготовила ответ на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности

Глава МИД Лавров: Россия направит сегодня ответ на предложения США по безопасности

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россия подготовила ответ на послание американцев в рамках диалога по гарантиям безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере, мы сегодня направим это письмо американской стороне", — сказал он на пресс-конференции после переговоров со своим итальянским коллегой Луиджи ди Майо.
Министр добавил, что российская сторона намерена обнародовать документ.
"Мы считаем, что необходимо, чтобы интересующиеся члены гражданского общества наших стран представляли, что происходит. Иначе, если это держать в секрете, как предпочитают наши коллеги из Вашингтона и Брюсселя, общественное мнение будет забиваться той ложью и откровенной пропагандой, которая сейчас заполняет информационное пространство", — объяснил Лавров.
Москва опубликует послание через несколько часов после того, как передаст его в Вашингтон в бумажной и электронной форме.
При этом ответ НАТО, как уточнил замглавы МИД Александр Грушко, еще в работе.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика

Обмен мнениями по гарантиям безопасности

В конце прошлого года на фоне ухудшения отношений с Западом и обострения вокруг Украины Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ — западные партнеры проигнорировали все основные пункты. В Москве считают, что позиция Вашингтона и Брюсселя идет вразрез с взятыми в рамках ОБСЕ обязательствами о неделимости безопасности: США и НАТО отстаивают свои интересы в ущерб другим.
В понедельник на встрече с Владимиром Путиным Лавров сообщил, что новое послание российской стороны сформулировано и в ближайшее время его передадут адресатам.
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасностиОтвет США на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
 
В миреРоссияСШАСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Восточная ЕвропаЛуиджи Ди МайоВладимир ПутинНАТОМИД Италии
 
 
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