12:50 17.02.2022 (обновлено: 13:31 17.02.2022)
Полиция применила газ во время столкновений в Киеве
Полиция применила слезоточивый газ во время митинга предпринимателей в Киеве
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции против "ковидных" ограничений около здания Верховной Рады в Киеве
Участники акции против "ковидных" ограничений около здания Верховной Рады в Киеве
КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Столкновения митингующих предпринимателей с силовиками происходят на проезжей части улицы Грушевского у Верховной рады Украины, несколько протестующих задержаны, в ходе протеста применялся слезоточивый газ.
Как следует из трансляции, которую ведет агентство УНН, правоохранители начали силой оттеснять с проезжей части улицы Грушевского митингующих предпринимателей, чтобы освободить движение транспорта. За кордоном правоохранителей, толкающих митингующих движется кордон полицейских автомобилей. Слышен крик женщин. Из громкоговорителей звучат призывы к митингующим освободить проезжую часть.
В ходе столкновений были задержаны несколько человек, их отвели в сторону автозаков. Также полицейские и военнослужащие национальной гвардии в потасовке отбирают у митингующих плакаты и флаги. По данным УНН, в ходе столкновений был применен слезоточивый газ. Какая из сторон его применила неизвестно.
Украинские предприниматели начали свои протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены ряда законов налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года предприниматели объявили свой протест бессрочным, с того времени они дежурят в центральной части Киева, периодически проводят шествия и митинги.
Президент Владимир Зеленский подписал пакет законов об отсрочке до 1 января 2022 года введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.