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В Луганске заявили о планах ВСУ использовать ударные беспилотники
В Луганске заявили о планах ВСУ использовать ударные беспилотники - РИА Новости, 17.02.2022
В Луганске заявили о планах ВСУ использовать ударные беспилотники
Украинские силовики намерены применить ударные беспилотники в атаках по пригороду Луганска, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:16
2022-02-17T18:31
ситуация в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Украинские силовики намерены применить ударные беспилотники в атаках по пригороду Луганска, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ с утра ведут массированный обстрел территории республики."В районе населенного пункта Счастье (около 30 километров от Луганска. — Прим. ред.) отмечено перемещение мобильной группы Сил специальных операций "Запад", готовящих запуск ударных БПЛА с целью сброса в пригороде Луганска взрывных устройств, замаскированных под различные предметы бытового назначения, в том числе детские игрушки", — заявил Лещенко.Ранее власти самопровозглашенных республик сообщили, что ВСУ обостряют ситуацию в зоне конфликта, что говорит о попытках силового решения противостояния. Число обстрелов значительно увеличилось, из-за чего их войскам пришлось открыть ответный огонь.Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг эти заявления и добавил, что власти страны намерены действовать дипломатическими методами.В Донецке и Луганске подчеркнули, что действия Киева противоречат минским договоренностям и мерам по укреплению режима прекращения огня, подписанным летом 2020 года.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по сведениям ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Западные политики и СМИ обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину, но Кремль отвергает эти заявления, утверждая, что они используются как предлог для размещения войск и вооружений у российских границ.
https://ria.ru/20220216/tanki-1773051252.html
https://ria.ru/20220217/gaubitsy-1773265819.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
17:16 17.02.2022 (обновлено: 18:31 17.02.2022)
 
В Луганске заявили о планах ВСУ использовать ударные беспилотники

Армия ЛНР: ВСУ планируют использовать ударные беспилотники в атаке по пригороду Луганска

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки свидетельств военной агрессии ВСУ в Луганске
Экспонаты выставки свидетельств военной агрессии ВСУ в Луганске - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Экспонаты выставки свидетельств военной агрессии ВСУ в Луганске
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ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Украинские силовики намерены применить ударные беспилотники в атаках по пригороду Луганска, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.
Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ с утра ведут массированный обстрел территории республики.
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"В районе населенного пункта Счастье (около 30 километров от Луганска. — Прим. ред.) отмечено перемещение мобильной группы Сил специальных операций "Запад", готовящих запуск ударных БПЛА с целью сброса в пригороде Луганска взрывных устройств, замаскированных под различные предметы бытового назначения, в том числе детские игрушки", — заявил Лещенко.
Ранее власти самопровозглашенных республик сообщили, что ВСУ обостряют ситуацию в зоне конфликта, что говорит о попытках силового решения противостояния. Число обстрелов значительно увеличилось, из-за чего их войскам пришлось открыть ответный огонь.
Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг эти заявления и добавил, что власти страны намерены действовать дипломатическими методами.
В Донецке и Луганске подчеркнули, что действия Киева противоречат минским договоренностям и мерам по укреплению режима прекращения огня, подписанным летом 2020 года.
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Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по сведениям ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Западные политики и СМИ обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину, но Кремль отвергает эти заявления, утверждая, что они используются как предлог для размещения войск и вооружений у российских границ.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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