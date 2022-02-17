17:16 17.02.2022 (обновлено: 18:31 17.02.2022)
В Луганске заявили о планах ВСУ использовать ударные беспилотники
Армия ЛНР: ВСУ планируют использовать ударные беспилотники в атаке по пригороду Луганска
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки свидетельств военной агрессии ВСУ в Луганске
Экспонаты выставки свидетельств военной агрессии ВСУ в Луганске
ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Украинские силовики намерены применить ударные беспилотники в атаках по пригороду Луганска, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.
Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ с утра ведут массированный обстрел территории республики.
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"В районе населенного пункта Счастье (около 30 километров от Луганска. — Прим. ред.) отмечено перемещение мобильной группы Сил специальных операций "Запад", готовящих запуск ударных БПЛА с целью сброса в пригороде Луганска взрывных устройств, замаскированных под различные предметы бытового назначения, в том числе детские игрушки", — заявил Лещенко.
Ранее власти самопровозглашенных республик сообщили, что ВСУ обостряют ситуацию в зоне конфликта, что говорит о попытках силового решения противостояния. Число обстрелов значительно увеличилось, из-за чего их войскам пришлось открыть ответный огонь.
Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг эти заявления и добавил, что власти страны намерены действовать дипломатическими методами.
В Донецке и Луганске подчеркнули, что действия Киева противоречат минским договоренностям и мерам по укреплению режима прекращения огня, подписанным летом 2020 года.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Западные политики и СМИ обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину, но Кремль отвергает эти заявления, утверждая, что они используются как предлог для размещения войск и вооружений у российских границ.