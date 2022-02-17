https://ria.ru/20220217/bespilotnik-1773376179.html

Народная милиция ЛНР заявила, что сбила украинский беспилотник

Народная милиция ЛНР заявила, что сбила украинский беспилотник - РИА Новости, 17.02.2022

Народная милиция ЛНР заявила, что сбила украинский беспилотник

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, корректировавший артиллерийский огонь по территории... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:57

2022-02-17T16:57

2022-02-17T17:09

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, корректировавший артиллерийский огонь по территории республики, заявил журналистам в четверг начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики с утра четверга ведут массированный обстрел территории республики."Для корректировки огня артиллерии в районе населенного пункта Донецкий противник применил БПЛА типа "квадрокоптер", который был сбит постом воздушного наблюдения Народной милиции ЛНР во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы", - заявил Лещенко.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220217/donbass-1773362380.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика