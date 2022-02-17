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Народная милиция ЛНР заявила, что сбила украинский беспилотник
Народная милиция ЛНР заявила, что сбила украинский беспилотник - РИА Новости, 17.02.2022
Народная милиция ЛНР заявила, что сбила украинский беспилотник
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, корректировавший артиллерийский огонь по территории... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:57
2022-02-17T17:09
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, корректировавший артиллерийский огонь по территории республики, заявил журналистам в четверг начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики с утра четверга ведут массированный обстрел территории республики."Для корректировки огня артиллерии в районе населенного пункта Донецкий противник применил БПЛА типа "квадрокоптер", который был сбит постом воздушного наблюдения Народной милиции ЛНР во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы", - заявил Лещенко.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220217/donbass-1773362380.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика
16:57 17.02.2022 (обновлено: 17:09 17.02.2022)
 
Народная милиция ЛНР заявила, что сбила украинский беспилотник

Народная милиция ЛНР заявила, что сбила беспилотник ВСУ, корректировавший артогонь

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, корректировавший артиллерийский огонь по территории республики, заявил журналистам в четверг начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики с утра четверга ведут массированный обстрел территории республики.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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"Для корректировки огня артиллерии в районе населенного пункта Донецкий противник применил БПЛА типа "квадрокоптер", который был сбит постом воздушного наблюдения Народной милиции ЛНР во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы", - заявил Лещенко.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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