16:57 17.02.2022 (обновлено: 17:09 17.02.2022)
Народная милиция ЛНР заявила, что сбила украинский беспилотник
Народная милиция ЛНР заявила, что сбила беспилотник ВСУ, корректировавший артогонь
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области
ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, корректировавший артиллерийский огонь по территории республики, заявил журналистам в четверг начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики с утра четверга ведут массированный обстрел территории республики.
"Для корректировки огня артиллерии в районе населенного пункта Донецкий противник применил БПЛА типа "квадрокоптер", который был сбит постом воздушного наблюдения Народной милиции ЛНР во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы", - заявил Лещенко.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.