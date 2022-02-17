https://ria.ru/20220217/bednost-1773409292.html

Путин назвал борьбу с бедностью важнейшим вопросом для властей

Путин назвал борьбу с бедностью важнейшим вопросом для властей - РИА Новости, 17.02.2022

Путин назвал борьбу с бедностью важнейшим вопросом для властей

Российским властям нужно решать один из важнейших вопросов - бороться с бедностью, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T18:35

2022-02-17T18:35

2022-02-17T18:35

общество

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российским властям нужно решать один из важнейших вопросов - бороться с бедностью, заявил президент России Владимир Путин."Нам нужно в социальной сфере решать, постоянно думать об этом и двигаться в направлении решения одного из важнейших вопросов. Это о борьбе с бедностью я сейчас говорю", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20211203/bednost-1762110612.html

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общество, владимир путин, экономика