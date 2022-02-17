11:30 17.02.2022 (обновлено: 12:00 17.02.2022)
Внук Пугачевой сделал певице подарок с блошиного рынка
Внук Пугачевой Дени Байсаров сделал певице подарок с блошиного рынка
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Дени Байсаров сделал Алле Пугачевой подарок, который купил на блошином рынке. В своем Instagram он рассказал, что нашел раритетный постер.
"Помните я рассказывал о походе на блошиный рынок? Именно там я нашел очень интересную вещь, которую сразу захотел купить. Двусторонний постер Аллы, где с одной стороны ее портрет, а с другой – много фотографий и интервью", – отметил Дени.
Байсаров оформил подарок в двойную раму, чтобы у зрителей была возможность рассмотреть плакат со всех сторон. Примадонна оценил свой внешний вид на постере.
"Ой, Алла Борисовна! Какой модный пиджак и галстучек! По тем временам очень крутая фотография. У меня были самые авангардные оформители. Она должна стоять у стенки, чтобы можно было перевернуть", – сказала певица.
Сын артистки Гарри решил, что это недавняя фотосессия.
"Мам, это ты вчера снималась?" – спросил мальчик.
Примадонна пошутила в ответ.
"Позавчера, сынок", – отметила артистка.
25 октября 2021, 17:09Шоубиз"Это ужас": сын Пугачевой пожаловался на ограничения в еде