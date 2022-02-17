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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220217/baysarov-1773273892.html
Внук Пугачевой сделал певице подарок с блошиного рынка
Внук Пугачевой сделал певице подарок с блошиного рынка - РИА Новости, 17.02.2022
Внук Пугачевой сделал певице подарок с блошиного рынка
Дени Байсаров сделал Алле Пугачевой подарок, который купил на блошином рынке. В своем Instagram он рассказал, что нашел раритетный постер. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:30
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шоубиз
знаменитости
алла пугачева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Дени Байсаров сделал Алле Пугачевой подарок, который купил на блошином рынке. В своем Instagram он рассказал, что нашел раритетный постер.Байсаров оформил подарок в двойную раму, чтобы у зрителей была возможность рассмотреть плакат со всех сторон. Примадонна оценил свой внешний вид на постере.Сын артистки Гарри решил, что это недавняя фотосессия.Примадонна пошутила в ответ.Дени родился в гражданском браке певицы Кристины Орбакайте с Русланом Байсаровым. Ранее он рассказал о своем заработке и помощи отца в бизнесе.
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знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес
11:30 17.02.2022 (обновлено: 12:00 17.02.2022)
 
Внук Пугачевой сделал певице подарок с блошиного рынка

Внук Пугачевой Дени Байсаров сделал певице подарок с блошиного рынка

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Дени Байсаров сделал Алле Пугачевой подарок, который купил на блошином рынке. В своем Instagram он рассказал, что нашел раритетный постер.

"Помните я рассказывал о походе на блошиный рынок? Именно там я нашел очень интересную вещь, которую сразу захотел купить. Двусторонний постер Аллы, где с одной стороны ее портрет, а с другой – много фотографий и интервью", – отметил Дени.

© @dennyartview/InstagramСкрин сторис Дени Байсарова в Instagram
Скрин сторис Дени Байсарова в Instagram
© @dennyartview/Instagram
Байсаров оформил подарок в двойную раму, чтобы у зрителей была возможность рассмотреть плакат со всех сторон. Примадонна оценил свой внешний вид на постере.

"Ой, Алла Борисовна! Какой модный пиджак и галстучек! По тем временам очень крутая фотография. У меня были самые авангардные оформители. Она должна стоять у стенки, чтобы можно было перевернуть", – сказала певица.

Сын артистки Гарри решил, что это недавняя фотосессия.

"Мам, это ты вчера снималась?" – спросил мальчик.

Примадонна пошутила в ответ.

"Позавчера, сынок", – отметила артистка.

Дени родился в гражданском браке певицы Кристины Орбакайте с Русланом Байсаровым. Ранее он рассказал о своем заработке и помощи отца в бизнесе.
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