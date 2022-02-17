https://ria.ru/20220217/baysarov-1773273892.html

Внук Пугачевой сделал певице подарок с блошиного рынка

Внук Пугачевой сделал певице подарок с блошиного рынка - РИА Новости, 17.02.2022

Внук Пугачевой сделал певице подарок с блошиного рынка

Дени Байсаров сделал Алле Пугачевой подарок, который купил на блошином рынке. В своем Instagram он рассказал, что нашел раритетный постер. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:30

2022-02-17T11:30

2022-02-17T12:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Дени Байсаров сделал Алле Пугачевой подарок, который купил на блошином рынке. В своем Instagram он рассказал, что нашел раритетный постер.Байсаров оформил подарок в двойную раму, чтобы у зрителей была возможность рассмотреть плакат со всех сторон. Примадонна оценил свой внешний вид на постере.Сын артистки Гарри решил, что это недавняя фотосессия.Примадонна пошутила в ответ.Дени родился в гражданском браке певицы Кристины Орбакайте с Русланом Байсаровым. Ранее он рассказал о своем заработке и помощи отца в бизнесе.

https://ria.ru/20211025/pugacheva-1756167350.html

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знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес