19:31 17.02.2022 (обновлено: 20:09 17.02.2022)
Слова Байдена о "нападении на Украину" нагнетают ситуацию, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Путина Песков: заявления Байдена о "нападении" нагнетают напряженность
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Высказывания о планах Москвы "напасть" на Украину, звучащие в том числе от президента США Джо Байдена, нагнетают обстановку, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями", — сказал он.
Байден уже несколько раз делал "прогнозы" по поводу "вторжения" России на Украину. Несколько дней назад газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО он назвал дату 16 февраля. Западная пресса стала раскручивать эти слова. Так, британские Sun и Mirror даже назвали "точное время" нападения — 4:00 мск среды, однако, когда никакого наступления не произошло, им пришлось заменить эту фразу.
Позднее хозяин Белого дома сказал, что есть все основания ожидать "вторжения" в "ближайшие несколько дней", а риск войны "очень высок". При этом Байден дал понять, что возможности для дипломатического урегулирования остаются.
Песков отмечал, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться. Украинской стороне он посоветовал "завести будильник", чтобы убедиться в отсутствии "наступления".
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.