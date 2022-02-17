https://ria.ru/20220217/arest-1773351047.html

Суд арестовал мать, сбросившую младенца с четвертого этажа в Москве

Суд арестовал мать, сбросившую младенца с четвертого этажа в Москве - РИА Новости, 17.02.2022

Суд арестовал мать, сбросившую младенца с четвертого этажа в Москве

Люблинский суд Москвы на два месяца арестовал мать, которая после домашних родов выкинула младенца с четвертого этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:47

2022-02-17T15:47

2022-02-17T15:47

происшествия

ольга ярославская

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Люблинский суд Москвы на два месяца арестовал мать, которая после домашних родов выкинула младенца с четвертого этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Шашковой З.Э. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - рассказал собеседник агентства.Как уточняется в Telegram-канале столичной прокуратуры, женщина арестована до 15 апреля.По данным следствия, вечером 14 февраля 30-летняя женщина после домашних родов завернула младенца в пакет и выбросила с четвертого этажа дома на Ставропольской улице. Она и мальчик были госпитализированы, возбуждено уголовное дело о покушении матери на убийство новорожденного. Жизни ребенка ничего не угрожает, заявила столичный детский омбудсмен Ольга Ярославская.На представленном столичным главком СК РФ видео женщина говорит следователю, что после рождения ребенка она приняла решение избавиться от него – "положила в пакет и выкинула из окна".

https://ria.ru/20220209/ubiystvo-1771884346.html

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происшествия, ольга ярославская, россия, следственный комитет россии (ск рф)