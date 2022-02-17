Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220217/antitela-1773248139.html
В мэрии Москвы рассказали об исследованиях "Спутника V" по иммуногенности
В мэрии Москвы рассказали об исследованиях "Спутника V" по иммуногенности - РИА Новости, 17.02.2022
В мэрии Москвы рассказали об исследованиях "Спутника V" по иммуногенности
Высокий уровень антител сохраняется у добровольцев, вакцинированных "Спутником V", сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T08:14
2022-02-17T08:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772244324_0:215:2236:1472_1920x0_80_0_0_a8e2842b0bcbe4515cd30db8be52474e.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Высокий уровень антител сохраняется у добровольцев, вакцинированных "Спутником V", сообщается на сайте мэра Москвы.Клинические исследования по иммуногенности стартовали в декабре 2021 года, оно будет проводиться в течение 12 месяцев."В декабре прошлого года мы решили продлить исследование вакцины "Спутник V", чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность лекарственного препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы. Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову."Так, на сегодня есть результаты по 1323 участникам из трех тысяч — это выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем", - говорится в сообщении.Уточняется, что в дополнительном исследовании участвуют три тысячи человек из числа добровольцев, получивших в рамках клинического исследования вакцину "Спутник V". Им предложили однократно сдать кровь для оценки иммуногенности — способности выработки антител против вируса. Набор добровольцев происходил на базе 19 поликлиник.
https://ria.ru/20220215/omikron-1772786795.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772244324_104:0:2095:1493_1920x0_80_0_0_1a557d3644f5cbe312a70ece5a677dc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
08:14 17.02.2022
 
В мэрии Москвы рассказали об исследованиях "Спутника V" по иммуногенности

У вакцинированных "Спутником V" спустя год сохраняется высокий уровень антител

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Раствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Высокий уровень антител сохраняется у добровольцев, вакцинированных "Спутником V", сообщается на сайте мэра Москвы.
Клинические исследования по иммуногенности стартовали в декабре 2021 года, оно будет проводиться в течение 12 месяцев.
"В декабре прошлого года мы решили продлить исследование вакцины "Спутник V", чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность лекарственного препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы. Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
"Так, на сегодня есть результаты по 1323 участникам из трех тысяч — это выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в дополнительном исследовании участвуют три тысячи человек из числа добровольцев, получивших в рамках клинического исследования вакцину "Спутник V". Им предложили однократно сдать кровь для оценки иммуногенности — способности выработки антител против вируса. Набор добровольцев происходил на базе 19 поликлиник.
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 08:00Наука
Сколько прививок защищают от омикрон-штамма
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала