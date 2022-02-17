В мэрии Москвы рассказали об исследованиях "Спутника V" по иммуногенности
У вакцинированных "Спутником V" спустя год сохраняется высокий уровень антител
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Высокий уровень антител сохраняется у добровольцев, вакцинированных "Спутником V", сообщается на сайте мэра Москвы.
Клинические исследования по иммуногенности стартовали в декабре 2021 года, оно будет проводиться в течение 12 месяцев.
"В декабре прошлого года мы решили продлить исследование вакцины "Спутник V", чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность лекарственного препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы. Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
"Так, на сегодня есть результаты по 1323 участникам из трех тысяч — это выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в дополнительном исследовании участвуют три тысячи человек из числа добровольцев, получивших в рамках клинического исследования вакцину "Спутник V". Им предложили однократно сдать кровь для оценки иммуногенности — способности выработки антител против вируса. Набор добровольцев происходил на базе 19 поликлиник.
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