Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20220217/andrianov-1773389089.html
Ветеран Иван Андрианов стал Почетным гражданином Калужской области
Ветеран Иван Андрианов стал Почетным гражданином Калужской области - РИА Новости, 17.02.2022
Ветеран Иван Андрианов стал Почетным гражданином Калужской области
Депутаты заксобрания Калужской области присвоили звание "Почетный гражданин Калужской области" Ивану Федоровичу Андрианову, прославленному пионеру-герою, чей... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:30
2022-02-17T17:30
калужская область
общество
москва
боровский район
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152022/03/1520220382_0:130:2489:1530_1920x0_80_0_0_ba96dc3c24888c92a94da155d5c2efd2.jpg
КАЛУГА, 17 фев – РИА Новости. Депутаты заксобрания Калужской области присвоили звание "Почетный гражданин Калужской области" Ивану Федоровичу Андрианову, прославленному пионеру-герою, чей подвиг во время Великой Отечественной войны попал в учебники, сообщает заксобрание."Семнадцатого февраля на заседании сессии законодательного собрания области одним из ключевых вопросов стало присвоение звания "Почетный гражданин Калужской области" Ивану Федоровичу Андрианову. Депутаты единогласно высказались в поддержку такого решения", - говорится в сообщении.Председатель заксобрания Геннадий Новосельцев рассказал историю пионера-героя. Иван Федорович Андрианов является уроженцем Боровского района. В январе ветеран отпраздновал 95-летие. Свой подвиг он совершил, когда ему было 14 лет."В годы Великой Отечественной войны, когда враг был под Москвой, в конце 1941 года, он совершил подвиг – предупредил наступающие части Красной Армии об огневых точках фашистов. Несмотря на обстрел, он через поле дошел до наших солдат, фактически спас их. Его подвиг был широко известен в советское время. О нем было написано на страницах учебников. Орден Красной звезды ему вручил генерал-лейтенант Михаил Ефремов", - рассказал Новосельцев.Он отметил, что в ближайшее время вместе с губернатором вручит заслуженному человеку все положенные регалии.
https://ria.ru/20220217/gazifikatsiya-1773386265.html
https://ria.ru/20211221/muzey-1764803849.html
москва
боровский район
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152022/03/1520220382_138:0:2350:1659_1920x0_80_0_0_ddfb1612d5043c49ca6afb347b254fe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, боровский район, калужская область
17:30 17.02.2022
 
Ветеран Иван Андрианов стал Почетным гражданином Калужской области

Ветерану Ивану Андрианову присвоили звание "Почетный гражданин Калужской области"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 17 фев – РИА Новости. Депутаты заксобрания Калужской области присвоили звание "Почетный гражданин Калужской области" Ивану Федоровичу Андрианову, прославленному пионеру-герою, чей подвиг во время Великой Отечественной войны попал в учебники, сообщает заксобрание.
"Семнадцатого февраля на заседании сессии законодательного собрания области одним из ключевых вопросов стало присвоение звания "Почетный гражданин Калужской области" Ивану Федоровичу Андрианову. Депутаты единогласно высказались в поддержку такого решения", - говорится в сообщении.
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 17:21Калужская область
Калужские депутаты увеличили размер льготы за газификацию
Председатель заксобрания Геннадий Новосельцев рассказал историю пионера-героя. Иван Федорович Андрианов является уроженцем Боровского района. В январе ветеран отпраздновал 95-летие. Свой подвиг он совершил, когда ему было 14 лет.
"В годы Великой Отечественной войны, когда враг был под Москвой, в конце 1941 года, он совершил подвиг – предупредил наступающие части Красной Армии об огневых точках фашистов. Несмотря на обстрел, он через поле дошел до наших солдат, фактически спас их. Его подвиг был широко известен в советское время. О нем было написано на страницах учебников. Орден Красной звезды ему вручил генерал-лейтенант Михаил Ефремов", - рассказал Новосельцев.
Он отметил, что в ближайшее время вместе с губернатором вручит заслуженному человеку все положенные регалии.
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 19:44Калужская область
Калужский губернатор посетил вместе со школьниками музей "Поезд Победы"
 
Калужская областьОбществоМоскваБоровский районКалужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала