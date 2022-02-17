Ветеран Иван Андрианов стал Почетным гражданином Калужской области
Ветерану Ивану Андрианову присвоили звание "Почетный гражданин Калужской области"
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
КАЛУГА, 17 фев – РИА Новости. Депутаты заксобрания Калужской области присвоили звание "Почетный гражданин Калужской области" Ивану Федоровичу Андрианову, прославленному пионеру-герою, чей подвиг во время Великой Отечественной войны попал в учебники, сообщает заксобрание.
"Семнадцатого февраля на заседании сессии законодательного собрания области одним из ключевых вопросов стало присвоение звания "Почетный гражданин Калужской области" Ивану Федоровичу Андрианову. Депутаты единогласно высказались в поддержку такого решения", - говорится в сообщении.
Председатель заксобрания Геннадий Новосельцев рассказал историю пионера-героя. Иван Федорович Андрианов является уроженцем Боровского района. В январе ветеран отпраздновал 95-летие. Свой подвиг он совершил, когда ему было 14 лет.
"В годы Великой Отечественной войны, когда враг был под Москвой, в конце 1941 года, он совершил подвиг – предупредил наступающие части Красной Армии об огневых точках фашистов. Несмотря на обстрел, он через поле дошел до наших солдат, фактически спас их. Его подвиг был широко известен в советское время. О нем было написано на страницах учебников. Орден Красной звезды ему вручил генерал-лейтенант Михаил Ефремов", - рассказал Новосельцев.
Он отметил, что в ближайшее время вместе с губернатором вручит заслуженному человеку все положенные регалии.
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