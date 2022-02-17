https://ria.ru/20220217/andrianov-1773389089.html

Ветеран Иван Андрианов стал Почетным гражданином Калужской области

Ветеран Иван Андрианов стал Почетным гражданином Калужской области - РИА Новости, 17.02.2022

Ветеран Иван Андрианов стал Почетным гражданином Калужской области

Депутаты заксобрания Калужской области присвоили звание "Почетный гражданин Калужской области" Ивану Федоровичу Андрианову, прославленному пионеру-герою, чей... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:30

2022-02-17T17:30

2022-02-17T17:30

калужская область

общество

москва

боровский район

калужская область

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КАЛУГА, 17 фев – РИА Новости. Депутаты заксобрания Калужской области присвоили звание "Почетный гражданин Калужской области" Ивану Федоровичу Андрианову, прославленному пионеру-герою, чей подвиг во время Великой Отечественной войны попал в учебники, сообщает заксобрание."Семнадцатого февраля на заседании сессии законодательного собрания области одним из ключевых вопросов стало присвоение звания "Почетный гражданин Калужской области" Ивану Федоровичу Андрианову. Депутаты единогласно высказались в поддержку такого решения", - говорится в сообщении.Председатель заксобрания Геннадий Новосельцев рассказал историю пионера-героя. Иван Федорович Андрианов является уроженцем Боровского района. В январе ветеран отпраздновал 95-летие. Свой подвиг он совершил, когда ему было 14 лет."В годы Великой Отечественной войны, когда враг был под Москвой, в конце 1941 года, он совершил подвиг – предупредил наступающие части Красной Армии об огневых точках фашистов. Несмотря на обстрел, он через поле дошел до наших солдат, фактически спас их. Его подвиг был широко известен в советское время. О нем было написано на страницах учебников. Орден Красной звезды ему вручил генерал-лейтенант Михаил Ефремов", - рассказал Новосельцев.Он отметил, что в ближайшее время вместе с губернатором вручит заслуженному человеку все положенные регалии.

https://ria.ru/20220217/gazifikatsiya-1773386265.html

https://ria.ru/20211221/muzey-1764803849.html

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боровский район

калужская область

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общество, москва, боровский район, калужская область