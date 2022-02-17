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Правительство выделит средства на реконструкцию аэропортов в трех регионах

Правительство выделит средства на реконструкцию аэропортов в трех регионах - РИА Новости, 17.02.2022

Правительство выделит средства на реконструкцию аэропортов в трех регионах

Правительство России в течение трех лет выделит более 5,3 миллиарда рублей на реконструкцию аэропортов в Архангельской области, Чечне и Забайкальском крае,... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T09:35

2022-02-17T09:35

2022-02-17T09:35

туризм

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михаил мишустин

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство России в течение трех лет выделит более 5,3 миллиарда рублей на реконструкцию аэропортов в Архангельской области, Чечне и Забайкальском крае, сообщает кабмин."В ближайшие три года на реконструкцию аэропортов в Архангельской области, Чечне и Забайкальском крае из федерального бюджета будет направлено более 5,3 миллиарда рублей. Распоряжение о распределении субсидий подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет о реконструкции аэропорта Соловки в Архангельской области, реконструкции и строительстве терминала аэропорта Северный в Грозном, а также реконструкции аэропортового комплекса в селе Чара в Забайкалье.Так, в этом году около 300 миллионов рублей будет направлено на завершение работ по модернизации аэропорта Соловки. Еще более 430 миллионов рублей пойдет на обновление комплекса в селе Чара, который на данный момент может работать только в светлое время суток."Самая масштабная реконструкция ждет аэровокзальный комплекс в столице Чечни. На реализацию этого мероприятия в 2022-2024 годах из федерального бюджета будет выделено более 4,5 миллиарда рублей", - поясняет кабмин.Работа ведется в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов", который входит в нацпроект "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".

https://ria.ru/20220202/khelsinki-1770645516.html

https://ria.ru/20220208/proverki-1771606140.html

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экономика, михаил мишустин, архангельская область, забайкальский край, чеченская республика (чечня), новости - туризм, туризм