https://ria.ru/20220216/zoopark-1773042102.html

В Московском зоопарке начнут разводить краснокнижных антилоп бонго

В Московском зоопарке начнут разводить краснокнижных антилоп бонго - РИА Новости, 16.02.2022

В Московском зоопарке начнут разводить краснокнижных антилоп бонго

Краснокнижных антилоп бонго начнут разводить в Московском зоопарке впервые за его историю, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T09:00

2022-02-16T09:00

2022-02-16T10:31

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Краснокнижных антилоп бонго начнут разводить в Московском зоопарке впервые за его историю, сообщается на сайте мэра столицы."В Московском зоопарке впервые за всю его историю планируют размножать антилоп бонго. В центр воспроизводства редких видов животных, расположенный под Волоколамском, прибыл самец по имени Кову. Ожидается, что он составит пару самке Грейси, которая до сих пор жила в вольере одна. Бонго — самые крупные лесные антилопы в мире. Вид занесен в Международную Красную книгу", - говорится в сообщении.Отмечается, что самец приехал из немецкого Мюнстерского зоопарка. Его везли в Россию три дня в специальном грузовике для животных, где бонго круглосуточно были доступны сено и вода. Во время остановок специалисты мотивировали его подниматься на ноги овощами, фруктами и зеленью.Добавляется, что у африканских антилоп есть собственный участок леса, где растут хвойные деревья, трава, мхи и кустарники. В их рацион входят сено, яблоки, морковь, свекла, тыква, киви, ветки ивы, сушеная люцерна и специальный комбикорм для травоядных. Летом бонго также любят полакомиться свежей травой и листьями."Какое-то время к Кову и Грейси не будут водить экскурсии — шум может помешать им", - уточняется в сообщении.Уточняется, что в природе бонго можно встретить в Центральной Африке. Их ареал простирается от республики Сьерра-Леоне до Кении и Уганды, эти антилопы населяют низкие тропические леса. Густая растительность нужна им, чтобы прятаться от хищников. Большинство бонго обитают на охраняемых территориях, однако численность этих антилоп снижается из-за уничтожения их естественной среды обитания и браконьерства. По оценкам зоологов, сегодня дикая популяция насчитывает 28 тысяч особей.Бонго — одни их самых крупных антилоп в мире. В высоту они достигают 1,1–1,3 метра, длина тела превышает 2 метра. Вес варьируется от 210 до 405 килограммов. Бонго покрыты каштаново-рыжей шерстью с вертикальными белыми полосами на боках. Белые отметины есть также на ногах, груди, ушах и морде. Как правило, у бонго рождается один детеныш в год. В возрасте двух лет детеныши взрослеют и уходят из родных групп.

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/pelikan-1770011065.html

https://ria.ru/20211224/zoopark-1765390104.html

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светлана акулова, россия, кения, сьерра-леоне, московский зоопарк, общество, новости - туризм