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Росздравнадзор рассказал о ситуации с поставками препарата "Золофт"
Росздравнадзор рассказал о ситуации с поставками препарата "Золофт" - РИА Новости, 16.02.2022
Росздравнадзор рассказал о ситуации с поставками препарата "Золофт"
Временные задержки поставок антидепрессанта "Золофт" в Россию связаны с ростом спроса на лекарство в других странах, очередная поставка в РФ ожидается во втором РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:08
2022-02-16T14:08
здоровье - общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Временные задержки поставок антидепрессанта "Золофт" в Россию связаны с ростом спроса на лекарство в других странах, очередная поставка в РФ ожидается во втором квартале 2022 года, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.Ранее в СМИ появилась информация о дефиците препарата "Золофт" в российских аптеках."По данным ООО "Виатрис", осуществляющего поставку лекарственного препарата "Золофт" на территорию Российской Федерации, в настоящее время наблюдаются временные задержки его поставок по причине значительного роста спроса на лекарство в других странах. Очередная поставка лекарственного препарата "Золофт" в Российскую Федерацию ожидается во II квартале 2022 года", - говорится в сообщении.При этом на территории России зарегистрированы и другие препараты с тем же действующим веществом (сертралин), что и в "Золофте" - "Алевал", "Асентра", "Серената", "Серлифт" и "Стимулотон", уточнили в ведомстве.Препарат "Золофт" в гражданский оборот в 2022 году не поступал, но препараты "Серената" и "Алевал" поступили в объеме 116,5 тысяч упаковок, подчеркнули в пресс-службе."В соответствии с п. 6 ст. 52.1 Федерального закона от 12.04.2010 № 61 - ФЗ "Об обращении лекарственных средств" производители лекарственных препаратов или организации, осуществляющие их ввоз в Российскую Федерацию, обязаны информировать Минпромторг России и Росздравнадзор о планируемом приостановлении или прекращении их производства или ввоза. До настоящего времени информация о приостановке производства или прекращении ввоза в Российскую Федерацию лекарственного препарата "Золофт" в Росздравнадзор не поступала", - уточнили в Росздравнадзоре.В ведомстве напомнили, что лечение пациенту назначает врач, именно он должен подбирать альтернативную схему лечения при отсутствии конкретного наименования лекарственного препарата.
https://ria.ru/20220210/esperavir-1772128275.html
https://ria.ru/20220209/lechenie-1771879941.html
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здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество
14:08 16.02.2022
 
Росздравнадзор рассказал о ситуации с поставками препарата "Золофт"

Росздравнадзор: поставки препарата "Золофт" ожидаются во втором квартале 2022 года

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Временные задержки поставок антидепрессанта "Золофт" в Россию связаны с ростом спроса на лекарство в других странах, очередная поставка в РФ ожидается во втором квартале 2022 года, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация о дефиците препарата "Золофт" в российских аптеках.
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"По данным ООО "Виатрис", осуществляющего поставку лекарственного препарата "Золофт" на территорию Российской Федерации, в настоящее время наблюдаются временные задержки его поставок по причине значительного роста спроса на лекарство в других странах. Очередная поставка лекарственного препарата "Золофт" в Российскую Федерацию ожидается во II квартале 2022 года", - говорится в сообщении.
При этом на территории России зарегистрированы и другие препараты с тем же действующим веществом (сертралин), что и в "Золофте" - "Алевал", "Асентра", "Серената", "Серлифт" и "Стимулотон", уточнили в ведомстве.
Препарат "Золофт" в гражданский оборот в 2022 году не поступал, но препараты "Серената" и "Алевал" поступили в объеме 116,5 тысяч упаковок, подчеркнули в пресс-службе.
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"В соответствии с п. 6 ст. 52.1 Федерального закона от 12.04.2010 № 61 - ФЗ "Об обращении лекарственных средств" производители лекарственных препаратов или организации, осуществляющие их ввоз в Российскую Федерацию, обязаны информировать Минпромторг России и Росздравнадзор о планируемом приостановлении или прекращении их производства или ввоза. До настоящего времени информация о приостановке производства или прекращении ввоза в Российскую Федерацию лекарственного препарата "Золофт" в Росздравнадзор не поступала", - уточнили в Росздравнадзоре.
В ведомстве напомнили, что лечение пациенту назначает врач, именно он должен подбирать альтернативную схему лечения при отсутствии конкретного наименования лекарственного препарата.
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