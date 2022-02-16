11:05 16.02.2022 (обновлено: 16:19 16.02.2022)
"За Николаева болит душа": Златопольская о состоянии актера
Златопольская рассказала о состоянии Николаева во время участия в "Танцах со звездами"
© Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Перейти в фотобанкЧлен жюри телеведущая Дарья Златопольская на съемках финала шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1"
© Пресс-служба телеканала «Россия 1»
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Дарья Златопольская рассказала о душевном состоянии Валерия Николаева. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", однако пропустил последний выпуск шоу. Артист был задержан за вождение без прав, доставлен в спецприемник, а оттуда – в психиатрическую больницу.
Златопольская до инцидента заявила порталу "7 дней", что у нее "болит душа" за актера.
"За Валерия Николаева у меня болит душа. Я вижу, что у человека нет мира внутри, что он живет с неким вызовом, ему кажется, что все против него. Он сейчас в состоянии войны, а это разрушительно", – сказала ведущая.
Николаев рассказывал, что в спецприемнике его избил сокамерник и облил кипятком. Однако в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы отметили, что визуальных ожогов у артиста нет. Его пришлось госпитализировать в психбольницу из-за неадекватного поведения.
"Медперсонал пояснил, что актера госпитализировали из-за его неадекватного поведения. По их словам, бригада была вынуждена применить к нему меры стеснения даже в приемном покое", – рассказали в комиссии.
Ранее Николаев признался, что у него родился ребенок.
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