https://ria.ru/20220216/zlatopolskaya-1773059587.html

"За Николаева болит душа": Златопольская о состоянии актера

"За Николаева болит душа": Златопольская о состоянии актера - РИА Новости, 16.02.2022

"За Николаева болит душа": Златопольская о состоянии актера

Дарья Златопольская рассказала о душевном состоянии Валерия Николаева. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", однако пропустил последний выпуск шоу. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:05

2022-02-16T11:05

2022-02-16T16:19

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дарья златопольская

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валерий николаев

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Дарья Златопольская рассказала о душевном состоянии Валерия Николаева. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", однако пропустил последний выпуск шоу. Артист был задержан за вождение без прав, доставлен в спецприемник, а оттуда – в психиатрическую больницу.Златопольская до инцидента заявила порталу "7 дней", что у нее "болит душа" за актера.Николаев рассказывал, что в спецприемнике его избил сокамерник и облил кипятком. Однако в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы отметили, что визуальных ожогов у артиста нет. Его пришлось госпитализировать в психбольницу из-за неадекватного поведения.Ранее Николаев признался, что у него родился ребенок.

https://ria.ru/20220215/nikolaev-1772896626.html

https://ria.ru/20220201/nikolaev-1770439824.html

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знаменитости, дарья златопольская, шоу-бизнес, валерий николаев