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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220216/zlatopolskaya-1773059587.html
"За Николаева болит душа": Златопольская о состоянии актера
"За Николаева болит душа": Златопольская о состоянии актера - РИА Новости, 16.02.2022
"За Николаева болит душа": Златопольская о состоянии актера
Дарья Златопольская рассказала о душевном состоянии Валерия Николаева. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", однако пропустил последний выпуск шоу. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:05
2022-02-16T16:19
шоубиз
знаменитости
дарья златопольская
шоу-бизнес
валерий николаев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Дарья Златопольская рассказала о душевном состоянии Валерия Николаева. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", однако пропустил последний выпуск шоу. Артист был задержан за вождение без прав, доставлен в спецприемник, а оттуда – в психиатрическую больницу.Златопольская до инцидента заявила порталу "7 дней", что у нее "болит душа" за актера.Николаев рассказывал, что в спецприемнике его избил сокамерник и облил кипятком. Однако в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы отметили, что визуальных ожогов у артиста нет. Его пришлось госпитализировать в психбольницу из-за неадекватного поведения.Ранее Николаев признался, что у него родился ребенок.
https://ria.ru/20220215/nikolaev-1772896626.html
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знаменитости, дарья златопольская, шоу-бизнес, валерий николаев
11:05 16.02.2022 (обновлено: 16:19 16.02.2022)
 
"За Николаева болит душа": Златопольская о состоянии актера

Златопольская рассказала о состоянии Николаева во время участия в "Танцах со звездами"

© Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Перейти в фотобанкЧлен жюри телеведущая Дарья Златопольская на съемках финала шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1"
Член жюри телеведущая Дарья Златопольская на съемках финала шоу Танцы со звездами на телеканале Россия 1
© Пресс-служба телеканала «Россия 1»
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Дарья Златопольская рассказала о душевном состоянии Валерия Николаева. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", однако пропустил последний выпуск шоу. Артист был задержан за вождение без прав, доставлен в спецприемник, а оттуда – в психиатрическую больницу.
Златопольская до инцидента заявила порталу "7 дней", что у нее "болит душа" за актера.

"За Валерия Николаева у меня болит душа. Я вижу, что у человека нет мира внутри, что он живет с неким вызовом, ему кажется, что все против него. Он сейчас в состоянии войны, а это разрушительно", – сказала ведущая.

Кадр из программы Мой герой на канале ТВЦ
Вчера, 14:29Шоубиз
Николаев из психбольницы заявил, что его избил сокамерник по спецприемнику
Николаев рассказывал, что в спецприемнике его избил сокамерник и облил кипятком. Однако в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы отметили, что визуальных ожогов у артиста нет. Его пришлось госпитализировать в психбольницу из-за неадекватного поведения.
"Медперсонал пояснил, что актера госпитализировали из-за его неадекватного поведения. По их словам, бригада была вынуждена применить к нему меры стеснения даже в приемном покое", – рассказали в комиссии.
Ранее Николаев признался, что у него родился ребенок.
Актер Юрий Смирнов в роли Исака Борка и актриса Дарья Авратинская в сцене из спектакля Земляничная поляна в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
1 февраля, 11:43Шоубиз
Дочь Николаева и Апексимовой выходит замуж
 
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