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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220215/nikolaev-1772896626.html
Николаев из психбольницы заявил, что его избил сокамерник по спецприемнику
Николаев из психбольницы заявил, что его избил сокамерник по спецприемнику - РИА Новости, 15.02.2022
Николаев из психбольницы заявил, что его избил сокамерник по спецприемнику
Валерий Николаев, госпитализированный накануне из спецприемника в психиатрическую больницу, сообщил, что его избил сокамерник, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:29
2022-02-15T14:29
шоубиз
знаменитости
валерий николаев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Валерий Николаев, госпитализированный накануне из спецприемника в психиатрическую больницу, сообщил, что его избил сокамерник, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Сообщается, что правозащитники навестили Николаева во вторник утром в психиатрической больнице №1.Ранее СМИ сообщали, что актер заявлял о том, что сокамерник облил его кипятком. По словам правозащитников, визуальных ожогов у Валерия нет, однако заметны несколько ссадин в районе запястий. Актер рассказал, что был задержан 9 февраля за езду без водительских прав. В моче Николаева якобы были обнаружены следы каннабиноидов. Артист пояснил, что дело в лекарстве, которое он принимает. Однако врачи заявили, что в составе препарата каннабиноидов нет, добавили в ОНК.
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знаменитости, валерий николаев, шоу-бизнес
14:29 15.02.2022
 
Николаев из психбольницы заявил, что его избил сокамерник по спецприемнику

Николаев из психиатрической больницы заявил, что его избил сокамерник по спецприемнику

© TV CenterКадр из программы "Мой герой" на канале ТВЦ
Кадр из программы Мой герой на канале ТВЦ
© TV Center
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Валерий Николаев, госпитализированный накануне из спецприемника в психиатрическую больницу, сообщил, что его избил сокамерник, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
Сообщается, что правозащитники навестили Николаева во вторник утром в психиатрической больнице №1.

"В беседе с членами ОНК Москвы мужчина рассказал, что в спецприемнике его избил сокамерник. Однако медперсонал пояснил, что актера госпитализировали из-за его неадекватного поведения. По их словам, бригада была вынуждена применить к нему меры стеснения даже в приемном покое", – рассказали в комиссии.

Ранее СМИ сообщали, что актер заявлял о том, что сокамерник облил его кипятком. По словам правозащитников, визуальных ожогов у Валерия нет, однако заметны несколько ссадин в районе запястий.
Актер рассказал, что был задержан 9 февраля за езду без водительских прав. В моче Николаева якобы были обнаружены следы каннабиноидов. Артист пояснил, что дело в лекарстве, которое он принимает. Однако врачи заявили, что в составе препарата каннабиноидов нет, добавили в ОНК.
Актер Валерий Николаев, обвиняемый в нападении на полицейского, в Пресненском суде Москвы. 1 августа 2016 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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