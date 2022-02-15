https://ria.ru/20220215/nikolaev-1772896626.html

Николаев из психбольницы заявил, что его избил сокамерник по спецприемнику

Николаев из психбольницы заявил, что его избил сокамерник по спецприемнику - РИА Новости, 15.02.2022

Николаев из психбольницы заявил, что его избил сокамерник по спецприемнику

Валерий Николаев, госпитализированный накануне из спецприемника в психиатрическую больницу, сообщил, что его избил сокамерник, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:29

2022-02-15T14:29

2022-02-15T14:29

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Валерий Николаев, госпитализированный накануне из спецприемника в психиатрическую больницу, сообщил, что его избил сокамерник, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Сообщается, что правозащитники навестили Николаева во вторник утром в психиатрической больнице №1.Ранее СМИ сообщали, что актер заявлял о том, что сокамерник облил его кипятком. По словам правозащитников, визуальных ожогов у Валерия нет, однако заметны несколько ссадин в районе запястий. Актер рассказал, что был задержан 9 февраля за езду без водительских прав. В моче Николаева якобы были обнаружены следы каннабиноидов. Артист пояснил, что дело в лекарстве, которое он принимает. Однако врачи заявили, что в составе препарата каннабиноидов нет, добавили в ОНК.

https://ria.ru/20220124/nikolaev-1769244733.html

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знаменитости, валерий николаев, шоу-бизнес