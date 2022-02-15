https://ria.ru/20220215/nikolaev-1772896626.html
Николаев из психбольницы заявил, что его избил сокамерник по спецприемнику
Николаев из психбольницы заявил, что его избил сокамерник по спецприемнику - РИА Новости, 15.02.2022
Николаев из психбольницы заявил, что его избил сокамерник по спецприемнику
Валерий Николаев, госпитализированный накануне из спецприемника в психиатрическую больницу, сообщил, что его избил сокамерник, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:29
2022-02-15T14:29
2022-02-15T14:29
шоубиз
знаменитости
валерий николаев
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753313083_0:0:3440:1936_1920x0_80_0_0_068222f2b48285110925e3ccd1a407bd.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Валерий Николаев, госпитализированный накануне из спецприемника в психиатрическую больницу, сообщил, что его избил сокамерник, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Сообщается, что правозащитники навестили Николаева во вторник утром в психиатрической больнице №1.Ранее СМИ сообщали, что актер заявлял о том, что сокамерник облил его кипятком. По словам правозащитников, визуальных ожогов у Валерия нет, однако заметны несколько ссадин в районе запястий. Актер рассказал, что был задержан 9 февраля за езду без водительских прав. В моче Николаева якобы были обнаружены следы каннабиноидов. Артист пояснил, что дело в лекарстве, которое он принимает. Однако врачи заявили, что в составе препарата каннабиноидов нет, добавили в ОНК.
https://ria.ru/20220124/nikolaev-1769244733.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753313083_211:0:2899:2016_1920x0_80_0_0_f2e2f502ec9811354b8e1bf33bff5e2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, валерий николаев, шоу-бизнес
Николаев из психбольницы заявил, что его избил сокамерник по спецприемнику
Николаев из психиатрической больницы заявил, что его избил сокамерник по спецприемнику
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Валерий Николаев, госпитализированный накануне из спецприемника в психиатрическую больницу, сообщил, что его избил сокамерник, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
Сообщается, что правозащитники навестили Николаева во вторник утром в психиатрической больнице №1.
"В беседе с членами ОНК Москвы мужчина рассказал, что в спецприемнике его избил сокамерник. Однако медперсонал пояснил, что актера госпитализировали из-за его неадекватного поведения. По их словам, бригада была вынуждена применить к нему меры стеснения даже в приемном покое", – рассказали в комиссии.
Ранее СМИ сообщали, что актер заявлял о том, что сокамерник облил его кипятком. По словам правозащитников, визуальных ожогов у Валерия нет, однако заметны несколько ссадин в районе запястий.
Актер рассказал, что был задержан 9 февраля за езду без водительских прав. В моче Николаева якобы были обнаружены следы каннабиноидов. Артист пояснил, что дело в лекарстве, которое он принимает. Однако врачи заявили, что в составе препарата каннабиноидов нет, добавили в ОНК.