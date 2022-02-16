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https://ria.ru/20220216/zelenskiy-1773225619.html
Зеленский заявил, что не видит отвода российских войск от границ Украины
Зеленский заявил, что не видит отвода российских войск от границ Украины - РИА Новости, 16.02.2022
Зеленский заявил, что не видит отвода российских войск от границ Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные контролируют ситуацию на границе с Россией, где наблюдается скопление войск, и пока не видит РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T22:25
2022-02-16T22:27
россия
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
в мире
украина
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КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные контролируют ситуацию на границе с Россией, где наблюдается скопление войск, и пока не видит их отвода."Ситуация контролируется нашими военными, мы не видим сейчас изменений, мы видим большое накопление войск, которое не меняется в последние недели, мы видим те или иные небольшие ротации. Я бы не называл на сегодня эти ротации отводом войск со стороны РФ. Мы не можем констатировать… констатировать отвод (можно) будет тогда, когда это произойдёт и будет какой-то небольшой период в уменьшении этих группировок и техники на тех или других участках границы", - сказал Зеленский в ходе включения из Мариуполя в рамках марафона единения "UAВместе".Он отметил, что дипломатические усилия, которые прилагал Киев и международные партнеры, дали свои результаты, хотя пока рано говорить о деэскалации ситуации со стороны РФ."Совместное давление дипломатии сработало, не могу сказать, что на 100%, хочу верить, что о чём-то отдельно дипломатия без нас с Россией не договаривалась. Хочу в это верить. Хотя понимаем, что есть сигналы разные, но сейчас не то время, чтобы просто верить в сигналы. Нужны доказательства. Но мы не боимся даже тех небольших договорённостей, которые могут быть за нашей спиной, потому что большинство лидеров мира поддерживает именно нашу позицию", - сказал Зеленский.От не исключил, что некоторые лидеры пытаются договариваться с Россией за спиной Украины."Что касается Украины, центр принятия всех решений - Украина и украинское общество. Я не могу на 100 процентов сказать, что те или другие лидеры не проводят свои беседы с РФ и о чём-то не думают - о будущем, о своём участии в будущем, кто-то хочет кому-то понравится, причин может быть много. Но все решения по Украине принимаются в Украине", - сказал Зеленский.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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россия, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, в мире, украина
22:25 16.02.2022 (обновлено: 22:27 16.02.2022)
 
Зеленский заявил, что не видит отвода российских войск от границ Украины

Президент Украины Зеленский: на границе наблюдается скопление российских войск

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
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КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные контролируют ситуацию на границе с Россией, где наблюдается скопление войск, и пока не видит их отвода.
"Ситуация контролируется нашими военными, мы не видим сейчас изменений, мы видим большое накопление войск, которое не меняется в последние недели, мы видим те или иные небольшие ротации. Я бы не называл на сегодня эти ротации отводом войск со стороны РФ. Мы не можем констатировать… констатировать отвод (можно) будет тогда, когда это произойдёт и будет какой-то небольшой период в уменьшении этих группировок и техники на тех или других участках границы", - сказал Зеленский в ходе включения из Мариуполя в рамках марафона единения "UAВместе".
Он отметил, что дипломатические усилия, которые прилагал Киев и международные партнеры, дали свои результаты, хотя пока рано говорить о деэскалации ситуации со стороны РФ.
"Совместное давление дипломатии сработало, не могу сказать, что на 100%, хочу верить, что о чём-то отдельно дипломатия без нас с Россией не договаривалась. Хочу в это верить. Хотя понимаем, что есть сигналы разные, но сейчас не то время, чтобы просто верить в сигналы. Нужны доказательства. Но мы не боимся даже тех небольших договорённостей, которые могут быть за нашей спиной, потому что большинство лидеров мира поддерживает именно нашу позицию", - сказал Зеленский.
От не исключил, что некоторые лидеры пытаются договариваться с Россией за спиной Украины.
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"Что касается Украины, центр принятия всех решений - Украина и украинское общество. Я не могу на 100 процентов сказать, что те или другие лидеры не проводят свои беседы с РФ и о чём-то не думают - о будущем, о своём участии в будущем, кто-то хочет кому-то понравится, причин может быть много. Но все решения по Украине принимаются в Украине", - сказал Зеленский.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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