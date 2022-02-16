https://ria.ru/20220216/zelenskiy-1773225053.html

Зеленский призвал распространять вещание украинского телевидения в Донбассе

Зеленский призвал распространять вещание украинского телевидения в Донбассе - РИА Новости, 16.02.2022

Зеленский призвал распространять вещание украинского телевидения в Донбассе

Украина должна распространять вещание своего телевидения в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе визита в Донецкую область. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T22:13

2022-02-16T22:13

2022-02-16T22:14

в мире

украина

донбасс

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772766070_0:0:2725:1533_1920x0_80_0_0_f55ac2cb93b02855b679ff50be3b1dd8.jpg

КИЕВ, 16 фев - РИА Новости. Украина должна распространять вещание своего телевидения в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе визита в Донецкую область."Мы должны распространять вещание украинского телевидения и влияние других наших СМИ (на Донбассе)", – цитирует президента пресс-служба его офиса.Мероприятие прошло с участием представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине. Участники совещания заслушали доклад командующего Объединенными силами Александра Павлюка об оперативной ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220215/zelenskiy-1772909822.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донбасс, владимир зеленский