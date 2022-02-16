https://ria.ru/20220216/zelenskiy-1773225053.html
Зеленский призвал распространять вещание украинского телевидения в Донбассе
Зеленский призвал распространять вещание украинского телевидения в Донбассе - РИА Новости, 16.02.2022
Зеленский призвал распространять вещание украинского телевидения в Донбассе
Украина должна распространять вещание своего телевидения в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе визита в Донецкую область. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T22:13
2022-02-16T22:13
2022-02-16T22:14
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КИЕВ, 16 фев - РИА Новости. Украина должна распространять вещание своего телевидения в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе визита в Донецкую область."Мы должны распространять вещание украинского телевидения и влияние других наших СМИ (на Донбассе)", – цитирует президента пресс-служба его офиса.Мероприятие прошло с участием представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине. Участники совещания заслушали доклад командующего Объединенными силами Александра Павлюка об оперативной ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220215/zelenskiy-1772909822.html
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в мире, украина, донбасс, владимир зеленский
22:13 16.02.2022 (обновлено: 22:14 16.02.2022)
Зеленский призвал распространять вещание украинского телевидения в Донбассе
Зеленский: мы должны распространять вещание украинского телевидения в Донбассе