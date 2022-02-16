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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/zdravookhranenie-1773164508.html
Мишустин заявил, что система здравоохранения работает с напряжением
Мишустин заявил, что система здравоохранения работает с напряжением - РИА Новости, 16.02.2022
Мишустин заявил, что система здравоохранения работает с напряжением
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство отслеживает ситуацию с COVID в регионах, несмотря на небольшое снижение заболеваемости, система... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:50
2022-02-16T16:50
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство отслеживает ситуацию с COVID в регионах, несмотря на небольшое снижение заболеваемости, система здравоохранения работает с напряжением."Сложная обстановка с коронавирусом и поэтому мы внимательно отслеживаем в ежедневном режиме ситуацию во всех российских субъектах. Не смотря на небольшое снижение новых случаев, инфекция продолжает распространяться и система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях. По поручению президента поддерживается высокая готовность сети медицинских учреждений. Для пациентов с ковидом по всей стране развернуто свыше 220 тысяч коек", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, михаил мишустин
16:50 16.02.2022
 
Мишустин заявил, что система здравоохранения работает с напряжением

Премьер Мишустин: система здравоохранения работает с напряжением

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинский работник в палате интенсивной терапии в "красной зоне"
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в "красной зоне"
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство отслеживает ситуацию с COVID в регионах, несмотря на небольшое снижение заболеваемости, система здравоохранения работает с напряжением.
"Сложная обстановка с коронавирусом и поэтому мы внимательно отслеживаем в ежедневном режиме ситуацию во всех российских субъектах. Не смотря на небольшое снижение новых случаев, инфекция продолжает распространяться и система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях. По поручению президента поддерживается высокая готовность сети медицинских учреждений. Для пациентов с ковидом по всей стране развернуто свыше 220 тысяч коек", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыМихаил Мишустин
 
 
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