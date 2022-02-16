https://ria.ru/20220216/zdravookhranenie-1773164508.html

Мишустин заявил, что система здравоохранения работает с напряжением

Мишустин заявил, что система здравоохранения работает с напряжением - РИА Новости, 16.02.2022

Мишустин заявил, что система здравоохранения работает с напряжением

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство отслеживает ситуацию с COVID в регионах, несмотря на небольшое снижение заболеваемости, система... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:50

2022-02-16T16:50

2022-02-16T16:50

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общество

здоровье - общество

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коронавирус в россии

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михаил мишустин

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство отслеживает ситуацию с COVID в регионах, несмотря на небольшое снижение заболеваемости, система здравоохранения работает с напряжением."Сложная обстановка с коронавирусом и поэтому мы внимательно отслеживаем в ежедневном режиме ситуацию во всех российских субъектах. Не смотря на небольшое снижение новых случаев, инфекция продолжает распространяться и система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях. По поручению президента поддерживается высокая готовность сети медицинских учреждений. Для пациентов с ковидом по всей стране развернуто свыше 220 тысяч коек", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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