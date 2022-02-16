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В Совбезе призвали западные страны осознать, что Россия им не враг
В Совбезе призвали западные страны осознать, что Россия им не враг - РИА Новости, 16.02.2022
В Совбезе призвали западные страны осознать, что Россия им не враг
Военно-политическая обстановка в мире напряженная, но хочется верить, что разум возьмет верх над глобальными амбициями Запада; западные лидеры должны осознать:... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:03
2022-02-16T18:06
совет безопасности рф
в мире
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Военно-политическая обстановка в мире напряженная, но хочется верить, что разум возьмет верх над глобальными амбициями Запада; западные лидеры должны осознать: c Россией лучше дружить и торговать, но честно, равноправно, со взаимным уважением, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов."Несмотря напряженную военно-политическую обстановку, хочется верить и надеяться, что разум и здравый смысл возьмут верх над глобальными амбициями и чрезмерной самоуверенностью наших западных оппонентов", - сказал Попов в интервью "Российской газете". Мир уверенно и неуклонно становится многополярным, подчеркнул он."Западные лидеры должны четко осознать, что Россия им не враг. С Россией лучше дружить и торговать, но это должно быть честно, равноправно и со взаимным уважением", - добавил Попов.
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совет безопасности рф, в мире, россия
18:03 16.02.2022 (обновлено: 18:06 16.02.2022)
 
В Совбезе призвали западные страны осознать, что Россия им не враг

Совбез призвал западных лидеров осознать, что с Россией лучше дружить и торговать

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Военно-политическая обстановка в мире напряженная, но хочется верить, что разум возьмет верх над глобальными амбициями Запада; западные лидеры должны осознать: c Россией лучше дружить и торговать, но честно, равноправно, со взаимным уважением, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
"Несмотря напряженную военно-политическую обстановку, хочется верить и надеяться, что разум и здравый смысл возьмут верх над глобальными амбициями и чрезмерной самоуверенностью наших западных оппонентов", - сказал Попов в интервью "Российской газете". Мир уверенно и неуклонно становится многополярным, подчеркнул он.
"Западные лидеры должны четко осознать, что Россия им не враг. С Россией лучше дружить и торговать, но это должно быть честно, равноправно и со взаимным уважением", - добавил Попов.
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