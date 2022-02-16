https://ria.ru/20220216/zapad-1773186372.html

В Совбезе призвали западные страны осознать, что Россия им не враг

В Совбезе призвали западные страны осознать, что Россия им не враг - РИА Новости, 16.02.2022

В Совбезе призвали западные страны осознать, что Россия им не враг

Военно-политическая обстановка в мире напряженная, но хочется верить, что разум возьмет верх над глобальными амбициями Запада; западные лидеры должны осознать:... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T18:03

2022-02-16T18:03

2022-02-16T18:06

совет безопасности рф

в мире

россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Военно-политическая обстановка в мире напряженная, но хочется верить, что разум возьмет верх над глобальными амбициями Запада; западные лидеры должны осознать: c Россией лучше дружить и торговать, но честно, равноправно, со взаимным уважением, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов."Несмотря напряженную военно-политическую обстановку, хочется верить и надеяться, что разум и здравый смысл возьмут верх над глобальными амбициями и чрезмерной самоуверенностью наших западных оппонентов", - сказал Попов в интервью "Российской газете". Мир уверенно и неуклонно становится многополярным, подчеркнул он."Западные лидеры должны четко осознать, что Россия им не враг. С Россией лучше дружить и торговать, но это должно быть честно, равноправно и со взаимным уважением", - добавил Попов.

https://ria.ru/20220213/sotrudnichestvo-1772527033.html

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совет безопасности рф, в мире, россия