20:44 16.02.2022 (обновлено: 21:12 16.02.2022)
МИД рассказал о дальнейших шагах в рамках диалога по гарантиям безопасности
МИД: график шагов сформируют после передачи ответа России по безопасности в НАТО и США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. График дальнейших шагов в рамках диалога с США и НАТО по гарантиям безопасности будет выработан после того, как Россия передаст в Вашингтон и Брюссель свой ответ на полученные ранее от них письменные предложения, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подготовлен ответ, он находится в завершающей фазе на те предложения, которые были направлены США и НАТО в ответ на российские инициативы. Это все находится на финальной фазе подготовки и будет передано партнёрам. После этого и выработается график дальнейших шагов", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По его словам, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.