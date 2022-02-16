https://ria.ru/20220216/zakharova-1773217419.html

МИД рассказал о дальнейших шагах в рамках диалога по гарантиям безопасности

МИД рассказал о дальнейших шагах в рамках диалога по гарантиям безопасности - РИА Новости, 16.02.2022

МИД рассказал о дальнейших шагах в рамках диалога по гарантиям безопасности

График дальнейших шагов в рамках диалога с США и НАТО по гарантиям безопасности будет выработан после того, как Россия передаст в Вашингтон и Брюссель свой... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T20:44

2022-02-16T20:44

2022-02-16T21:12

в мире

сша

нато

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. График дальнейших шагов в рамках диалога с США и НАТО по гарантиям безопасности будет выработан после того, как Россия передаст в Вашингтон и Брюссель свой ответ на полученные ранее от них письменные предложения, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Подготовлен ответ, он находится в завершающей фазе на те предложения, которые были направлены США и НАТО в ответ на российские инициативы. Это все находится на финальной фазе подготовки и будет передано партнёрам. После этого и выработается график дальнейших шагов", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По его словам, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220216/bezopasnost-1773195444.html

https://ria.ru/20220216/analitiki-1773218973.html

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в мире, сша, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова