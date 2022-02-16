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https://ria.ru/20220216/zakharova-1773217419.html
МИД рассказал о дальнейших шагах в рамках диалога по гарантиям безопасности
МИД рассказал о дальнейших шагах в рамках диалога по гарантиям безопасности - РИА Новости, 16.02.2022
МИД рассказал о дальнейших шагах в рамках диалога по гарантиям безопасности
График дальнейших шагов в рамках диалога с США и НАТО по гарантиям безопасности будет выработан после того, как Россия передаст в Вашингтон и Брюссель свой... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T20:44
2022-02-16T21:12
в мире
сша
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. График дальнейших шагов в рамках диалога с США и НАТО по гарантиям безопасности будет выработан после того, как Россия передаст в Вашингтон и Брюссель свой ответ на полученные ранее от них письменные предложения, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Подготовлен ответ, он находится в завершающей фазе на те предложения, которые были направлены США и НАТО в ответ на российские инициативы. Это все находится на финальной фазе подготовки и будет передано партнёрам. После этого и выработается график дальнейших шагов", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По его словам, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220216/bezopasnost-1773195444.html
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в мире, сша, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
20:44 16.02.2022 (обновлено: 21:12 16.02.2022)
 
МИД рассказал о дальнейших шагах в рамках диалога по гарантиям безопасности

МИД: график шагов сформируют после передачи ответа России по безопасности в НАТО и США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел в Москве
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. График дальнейших шагов в рамках диалога с США и НАТО по гарантиям безопасности будет выработан после того, как Россия передаст в Вашингтон и Брюссель свой ответ на полученные ранее от них письменные предложения, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подготовлен ответ, он находится в завершающей фазе на те предложения, которые были направлены США и НАТО в ответ на российские инициативы. Это все находится на финальной фазе подготовки и будет передано партнёрам. После этого и выработается график дальнейших шагов", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
Вчера, 18:31
Москва готова к открытому диалогу по гарантиям безопасности, заявили в МИД
В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По его словам, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
Вчера, 20:56
Захарова посоветовала Байдену уволить своих аналитиков
 
В миреСШАНАТОРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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