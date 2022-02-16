https://ria.ru/20220216/zadacha-1773079652.html
Российским школьникам дали задачу о скорости остывания трупа
Российским школьникам дали задачу о скорости остывания трупа - РИА Новости, 16.02.2022
Российским школьникам дали задачу о скорости остывания трупа
Школьники из Тобольска получили необычное задание на дом по биологии, пишет портал 72.ru. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:58
2022-02-16T11:58
2022-02-16T12:06
общество
тобольск
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Школьники из Тобольска получили необычное задание на дом по биологии, пишет портал 72.ru.Фотографию с текстом задачи в соцсетях разместил отец одного из учеников. В ней восьмиклассникам предлагалось вычислить время, за которое остынет тело умершего человека."В 20:00 вечера был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло 1,5 °C в час?" — сказано в задаче.Директор школы, в свою очередь, заверила, что такое задание помогает развивать несколько направлений, в частности, научную, математическую и функциональную грамотность, говорится в статье. По ее словам, учитель биологии заранее посоветовалась с психологом, который подчеркнул, что на учеников такая тема негативного воздействия не окажет ввиду уже сформировавшегося понимания смерти и ее необратимости. Кроме того, самим восьмиклассникам задача понравилась, а некоторые смогли рассчитать время алиби вплоть до минуты, подытожила руководитель учреждения.
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общество, тобольск
11:58 16.02.2022 (обновлено: 12:06 16.02.2022)
Российским школьникам дали задачу о скорости остывания трупа
СМИ: восьмиклассникам из Тобольска предложили решить задачу про остывание трупа
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Школьники из Тобольска получили необычное задание на дом по биологии, пишет
портал 72.ru.
Фотографию с текстом задачи в соцсетях разместил отец одного из учеников. В ней восьмиклассникам предлагалось вычислить время, за которое остынет тело умершего человека.
"В 20:00 вечера был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло 1,5 °C в час?" — сказано в задаче.
Директор школы, в свою очередь, заверила, что такое задание помогает развивать несколько направлений, в частности, научную, математическую и функциональную грамотность, говорится в статье. По ее словам, учитель биологии заранее посоветовалась с психологом, который подчеркнул, что на учеников такая тема негативного воздействия не окажет ввиду уже сформировавшегося понимания смерти и ее необратимости. Кроме того, самим восьмиклассникам задача понравилась, а некоторые смогли рассчитать время алиби вплоть до минуты, подытожила руководитель учреждения.