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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/zabolevaemost-1773177004.html
Заболеваемость COVID-19 растет во всех возрастных группах, кроме школьников
Заболеваемость COVID-19 растет во всех возрастных группах, кроме школьников - РИА Новости, 16.02.2022
Заболеваемость COVID-19 растет во всех возрастных группах, кроме школьников
Заболеваемость коронавирусом растёт во всех возрастных группах за исключением школьников, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:23
2022-02-16T17:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом растёт во всех возрастных группах за исключением школьников, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По возрастной структуре у нас растут цифры во всех возрастных группах за исключением школьников. И хочу сказать, что этот эпидпроцесс мы успешно проходим, практически не отправляя школьников на дистанционное образование", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Она подчеркнула, что для того, чтобы не ограничивать детей в очном образовании, применяются все возможные способы и методические инструменты.
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коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
17:23 16.02.2022 (обновлено: 17:33 16.02.2022)
 
Заболеваемость COVID-19 растет во всех возрастных группах, кроме школьников

Попова: заболеваемость COVID-19 растет во всех возрастных группах, кроме школьников

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19 на базе роддома №2 в Симферополе
Медицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19 на базе роддома №2 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19 на базе роддома №2 в Симферополе
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом растёт во всех возрастных группах за исключением школьников, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"По возрастной структуре у нас растут цифры во всех возрастных группах за исключением школьников. И хочу сказать, что этот эпидпроцесс мы успешно проходим, практически не отправляя школьников на дистанционное образование", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Она подчеркнула, что для того, чтобы не ограничивать детей в очном образовании, применяются все возможные способы и методические инструменты.
Застолье - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
17:16
Врач назвал продукты, от которых надо отказаться при коронавирусе
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ОбществоКоронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна Попова
 
 
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