https://ria.ru/20220216/zabolevaemost-1773177004.html

Заболеваемость COVID-19 растет во всех возрастных группах, кроме школьников

Заболеваемость COVID-19 растет во всех возрастных группах, кроме школьников - РИА Новости, 16.02.2022

Заболеваемость COVID-19 растет во всех возрастных группах, кроме школьников

Заболеваемость коронавирусом растёт во всех возрастных группах за исключением школьников, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:23

2022-02-16T17:23

2022-02-16T17:33

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом растёт во всех возрастных группах за исключением школьников, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По возрастной структуре у нас растут цифры во всех возрастных группах за исключением школьников. И хочу сказать, что этот эпидпроцесс мы успешно проходим, практически не отправляя школьников на дистанционное образование", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Она подчеркнула, что для того, чтобы не ограничивать детей в очном образовании, применяются все возможные способы и методические инструменты.

https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773175054.html

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