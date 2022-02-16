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Заболеваемость COVID-19 растет во всех возрастных группах, кроме школьников
Заболеваемость COVID-19 растет во всех возрастных группах, кроме школьников - РИА Новости, 16.02.2022
Заболеваемость COVID-19 растет во всех возрастных группах, кроме школьников
Заболеваемость коронавирусом растёт во всех возрастных группах за исключением школьников, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:23
2022-02-16T17:23
2022-02-16T17:33
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом растёт во всех возрастных группах за исключением школьников, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По возрастной структуре у нас растут цифры во всех возрастных группах за исключением школьников. И хочу сказать, что этот эпидпроцесс мы успешно проходим, практически не отправляя школьников на дистанционное образование", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Она подчеркнула, что для того, чтобы не ограничивать детей в очном образовании, применяются все возможные способы и методические инструменты.
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коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
17:23 16.02.2022 (обновлено: 17:33 16.02.2022)
Заболеваемость COVID-19 растет во всех возрастных группах, кроме школьников
Попова: заболеваемость COVID-19 растет во всех возрастных группах, кроме школьников