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Путин подписал закон о выплатах вознаграждения присяжным заседателям

Путин подписал закон о выплатах вознаграждения присяжным заседателям - РИА Новости, 16.02.2022

Путин подписал закон о выплатах вознаграждения присяжным заседателям

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий кабмин полномочиями по установлению порядка выплаты вознаграждения присяжным заседателям, документ... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:59

2022-02-16T13:59

2022-02-16T14:10

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий кабмин полномочиями по установлению порядка выплаты вознаграждения присяжным заседателям, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в статью 11 федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации".Согласно документу, правительство РФ получает полномочия по установлению порядка выплаты присяжным заседателям федеральных судов общей юрисдикции компенсационного вознаграждения.

https://ria.ru/20211020/gosduma-1755348159.html

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общество, россия, владимир путин