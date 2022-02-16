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Путин подписал закон о выплатах вознаграждения присяжным заседателям
Путин подписал закон о выплатах вознаграждения присяжным заседателям - РИА Новости, 16.02.2022
Путин подписал закон о выплатах вознаграждения присяжным заседателям
Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий кабмин полномочиями по установлению порядка выплаты вознаграждения присяжным заседателям, документ... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T13:59
2022-02-16T13:59
2022-02-16T14:10
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий кабмин полномочиями по установлению порядка выплаты вознаграждения присяжным заседателям, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в статью 11 федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации".Согласно документу, правительство РФ получает полномочия по установлению порядка выплаты присяжным заседателям федеральных судов общей юрисдикции компенсационного вознаграждения.
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общество, россия, владимир путин
13:59 16.02.2022 (обновлено: 14:10 16.02.2022)
Путин подписал закон о выплатах вознаграждения присяжным заседателям
Президент Путин подписал закон о порядке выплат вознаграждения присяжным заседателям