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Рада приняла закон о выходе Украины из еще одного соглашения СНГ

Рада приняла закон о выходе Украины из еще одного соглашения СНГ - РИА Новости, 16.02.2022

Рада приняла закон о выходе Украины из еще одного соглашения СНГ

Верховная рада приняла закон о выходе Украины из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:53

2022-02-16T14:53

2022-02-16T15:00

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КИЕВ, 16 фев - РИА Новости. Верховная рада приняла закон о выходе Украины из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций, такое решение в среду поддержали 309 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов."Выйти из соглашения о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций, совершенного 12 апреля 1996 года в Москве и ратифицированного законом Украины от 22 ноября 2002 года", - говорится в документе.В пояснительной записке говорится, что соглашение было подписано с целью создания единой международно-правовой базы в рамках СНГ по вопросам определения происхождения товаров развивающихся стран."Выход из соглашения не повлияет на интересы украинских производителей и экспортеров, поскольку действующим украинским законодательством не предусмотрено предоставление тарифных преференций в рамках общей системы преференций для развивающихся стран, поэтому действие соглашения целесообразно прекратить", - говорится в документе.Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20220216/ukraina-1773125562.html

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снг, верховная рада украины, украина, экономика, в мире