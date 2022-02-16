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Рада приняла закон о выходе Украины из еще одного соглашения СНГ
Рада приняла закон о выходе Украины из еще одного соглашения СНГ - РИА Новости, 16.02.2022
Рада приняла закон о выходе Украины из еще одного соглашения СНГ
Верховная рада приняла закон о выходе Украины из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:53
2022-02-16T15:00
снг
верховная рада украины
украина
экономика
в мире
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КИЕВ, 16 фев - РИА Новости. Верховная рада приняла закон о выходе Украины из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций, такое решение в среду поддержали 309 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов."Выйти из соглашения о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций, совершенного 12 апреля 1996 года в Москве и ратифицированного законом Украины от 22 ноября 2002 года", - говорится в документе.В пояснительной записке говорится, что соглашение было подписано с целью создания единой международно-правовой базы в рамках СНГ по вопросам определения происхождения товаров развивающихся стран."Выход из соглашения не повлияет на интересы украинских производителей и экспортеров, поскольку действующим украинским законодательством не предусмотрено предоставление тарифных преференций в рамках общей системы преференций для развивающихся стран, поэтому действие соглашения целесообразно прекратить", - говорится в документе.Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
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снг, верховная рада украины, украина, экономика, в мире
14:53 16.02.2022 (обновлено: 15:00 16.02.2022)
 
Рада приняла закон о выходе Украины из еще одного соглашения СНГ

Верховная рада приняла закон о выходе Украины из соглашения СНГ о происхождении товаров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
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КИЕВ, 16 фев - РИА Новости. Верховная рада приняла закон о выходе Украины из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций, такое решение в среду поддержали 309 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Выйти из соглашения о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций, совершенного 12 апреля 1996 года в Москве и ратифицированного законом Украины от 22 ноября 2002 года", - говорится в документе.
В пояснительной записке говорится, что соглашение было подписано с целью создания единой международно-правовой базы в рамках СНГ по вопросам определения происхождения товаров развивающихся стран.
"Выход из соглашения не повлияет на интересы украинских производителей и экспортеров, поскольку действующим украинским законодательством не предусмотрено предоставление тарифных преференций в рамках общей системы преференций для развивающихся стран, поэтому действие соглашения целесообразно прекратить", - говорится в документе.
Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
14:39
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