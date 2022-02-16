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Памфилову впечатлили данные о доле россиян, убежденных в честности выборов
Памфилову впечатлили данные о доле россиян, убежденных в честности выборов - РИА Новости, 16.02.2022
Памфилову впечатлили данные о доле россиян, убежденных в честности выборов
Данные опроса ВЦИОМ о честности проведения выборов в России вдохновляют и дают уверенность, что ЦИК не зря приложил столько усилий для поднятия уровня... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:59
2022-02-16T11:59
цик рф
вциом
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Данные опроса ВЦИОМ о честности проведения выборов в России вдохновляют и дают уверенность, что ЦИК не зря приложил столько усилий для поднятия уровня открытости и достоверности результатов голосования, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.На заседании ЦИК Памфилова сообщила о данных опроса ВЦИОМ, согласно которым 57% опрошенных убеждены в честности результатов выборов в России."Это очень впечатляющая цифра, которая даёт нам с вами уверенность в том, что не зря мы столько усилий прилагаем, чтобы выборы проходили так, как это достойно нашей великой страны, а уровень открытости, достоверности результатов был такой, чтоб это не вызывало у людей сомнений", - сказала она.Глава ЦИК добавила, что такие данные вдохновляют."Но нам еще многое предстоит сделать, поскольку доверие избирателей – это главное, ради чего мы работаем", - отметила Памфилова.
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цик рф, вциом, политика, россия, элла памфилова
11:59 16.02.2022
 
Памфилову впечатлили данные о доле россиян, убежденных в честности выборов

Глава ЦИК Памфилова назвала долю россиян, убежденных в честности выборов, впечатляющей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Данные опроса ВЦИОМ о честности проведения выборов в России вдохновляют и дают уверенность, что ЦИК не зря приложил столько усилий для поднятия уровня открытости и достоверности результатов голосования, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
На заседании ЦИК Памфилова сообщила о данных опроса ВЦИОМ, согласно которым 57% опрошенных убеждены в честности результатов выборов в России.
"Это очень впечатляющая цифра, которая даёт нам с вами уверенность в том, что не зря мы столько усилий прилагаем, чтобы выборы проходили так, как это достойно нашей великой страны, а уровень открытости, достоверности результатов был такой, чтоб это не вызывало у людей сомнений", - сказала она.
Глава ЦИК добавила, что такие данные вдохновляют.
"Но нам еще многое предстоит сделать, поскольку доверие избирателей – это главное, ради чего мы работаем", - отметила Памфилова.
Избиратели голосуют на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 13:34
Путин поручил усовершенствовать избирательное законодательство
 
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