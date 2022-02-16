https://ria.ru/20220216/vybory-1773079877.html

Памфилову впечатлили данные о доле россиян, убежденных в честности выборов

Памфилову впечатлили данные о доле россиян, убежденных в честности выборов - РИА Новости, 16.02.2022

Памфилову впечатлили данные о доле россиян, убежденных в честности выборов

Данные опроса ВЦИОМ о честности проведения выборов в России вдохновляют и дают уверенность, что ЦИК не зря приложил столько усилий для поднятия уровня... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:59

2022-02-16T11:59

2022-02-16T11:59

цик рф

вциом

политика

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Данные опроса ВЦИОМ о честности проведения выборов в России вдохновляют и дают уверенность, что ЦИК не зря приложил столько усилий для поднятия уровня открытости и достоверности результатов голосования, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.На заседании ЦИК Памфилова сообщила о данных опроса ВЦИОМ, согласно которым 57% опрошенных убеждены в честности результатов выборов в России."Это очень впечатляющая цифра, которая даёт нам с вами уверенность в том, что не зря мы столько усилий прилагаем, чтобы выборы проходили так, как это достойно нашей великой страны, а уровень открытости, достоверности результатов был такой, чтоб это не вызывало у людей сомнений", - сказала она.Глава ЦИК добавила, что такие данные вдохновляют."Но нам еще многое предстоит сделать, поскольку доверие избирателей – это главное, ради чего мы работаем", - отметила Памфилова.

https://ria.ru/20220129/izbirateli-1770122695.html

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цик рф, вциом, политика, россия, элла памфилова