23:21 16.02.2022 (обновлено: 02:27 17.02.2022)
США никогда не называли точных сроков "вторжения" на Украину, заявил Госдеп
Представитель Госдепа Прайс: США не называли точных сроков "вторжения" на Украину
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. США никогда не называли точных сроков эскалации ситуации вокруг Украины, с таким утверждением выступил официальный представитель госдепа Нед Прайс
"Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день "вторжения". В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время", - сказал он на брифинге.
По его словам, несостоявшееся "вторжение" не означает, что у США были неверные разведданные.
Между тем еще 14 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что "вторжение" может начаться "между серединой января и серединой февраля".
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.