https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773140060.html

Британцам надоела наглая ложь про Россию

Читатели Daily Mail призвали СМИ извиниться за фейки о российском вторжении - РИА Новости, 16.02.2022

Британцам надоела наглая ложь про Россию

После так и не состоявшегося "российского вторжения" на Украину читатели западных СМИ, в которых публиковались сообщения о дате и времени военной операции,... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T15:37

2022-02-16T15:37

2022-02-16T17:48

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. После так и не состоявшегося "российского вторжения" на Украину читатели западных СМИ, в которых публиковались сообщения о дате и времени военной операции, потребовали от изданий выпустить опровержения. В том числе высказались читатели британской газеты Daily Mail."Но, но, но… вы сказали, что все начнется в среду?? Вы же не признаете, что ошиблись, вернее, опять соврали??" — поинтересовался комментатор с ником Logz."Значит, разжигание войны идет не так хорошо?" — уточнила Mariah196."Когда вы напечатаете свои извинения за разжигание войны в DM?" — задался вопросом Micky MOJO."Эй, Daily Mail, сегодня вы обещали мне войну. Во сколько начало? О да, вас разыграли так же, как Байдена. Чертовы СМИ опять врут", — возмутился пользователь metalmonk."С каждым днем ​​кажется все более очевидным, что НАТО — это проблема, а не часть решения. Они еще больше дестабилизировали Украину, накачав ее оружием и советниками… Можно подумать, они хотят, чтобы все взорвалось", — заявил waguitarman."Российские войска на территории России проводят военные учения. Разбудите меня, когда они пересекут границу", — написал комментатор Benjamin the donkey."Иными словами: мы все равно собираемся напасть на Россию, а как иначе выбраться из той передряги, в которую мы вляпались, и не попасть в тюрьму, как не отвлечь внимание, ввести военное положение, всех успокоить и объявить все улики против нас "российской пропагандой", — объяснил мотивацию западных политиков thespaniel."Проклятые русские! Разве они не знают, что сегодня среда! Они должны были вторгнуться сегодня, так сказали в газете, они же никогда не ошибались!" — сыронизировал Anomander Rake.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" России на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773076181.html

https://ria.ru/20220216/estoniya-1773052229.html

https://ria.ru/20220216/lavrov-1773105900.html

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дмитрий песков, россия, франция, нато, чехия, в мире