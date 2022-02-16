https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773140060.html
Британцам надоела наглая ложь про Россию
Читатели Daily Mail призвали СМИ извиниться за фейки о российском вторжении - РИА Новости, 16.02.2022
Британцам надоела наглая ложь про Россию
После так и не состоявшегося "российского вторжения" на Украину читатели западных СМИ, в которых публиковались сообщения о дате и времени военной операции,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:37
2022-02-16T15:37
2022-02-16T17:48
дмитрий песков
россия
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нато
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. После так и не состоявшегося "российского вторжения" на Украину читатели западных СМИ, в которых публиковались сообщения о дате и времени военной операции, потребовали от изданий выпустить опровержения. В том числе высказались читатели британской газеты Daily Mail."Но, но, но… вы сказали, что все начнется в среду?? Вы же не признаете, что ошиблись, вернее, опять соврали??" — поинтересовался комментатор с ником Logz."Значит, разжигание войны идет не так хорошо?" — уточнила Mariah196."Когда вы напечатаете свои извинения за разжигание войны в DM?" — задался вопросом Micky MOJO."Эй, Daily Mail, сегодня вы обещали мне войну. Во сколько начало? О да, вас разыграли так же, как Байдена. Чертовы СМИ опять врут", — возмутился пользователь metalmonk."С каждым днем кажется все более очевидным, что НАТО — это проблема, а не часть решения. Они еще больше дестабилизировали Украину, накачав ее оружием и советниками… Можно подумать, они хотят, чтобы все взорвалось", — заявил waguitarman."Российские войска на территории России проводят военные учения. Разбудите меня, когда они пересекут границу", — написал комментатор Benjamin the donkey."Иными словами: мы все равно собираемся напасть на Россию, а как иначе выбраться из той передряги, в которую мы вляпались, и не попасть в тюрьму, как не отвлечь внимание, ввести военное положение, всех успокоить и объявить все улики против нас "российской пропагандой", — объяснил мотивацию западных политиков thespaniel."Проклятые русские! Разве они не знают, что сегодня среда! Они должны были вторгнуться сегодня, так сказали в газете, они же никогда не ошибались!" — сыронизировал Anomander Rake.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" России на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773076181.html
https://ria.ru/20220216/estoniya-1773052229.html
https://ria.ru/20220216/lavrov-1773105900.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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дмитрий песков, россия, франция, нато, чехия, в мире
15:37 16.02.2022 (обновлено: 17:48 16.02.2022)
Читатели Daily Mail призвали СМИ извиниться за фейки о российском вторжении
Читатели Daily Mail призвали газету опровергнуть свои прогнозы о вторжении на Украину
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
После так и не состоявшегося "российского вторжения" на Украину читатели западных СМИ, в которых публиковались сообщения о дате и времени военной операции, потребовали от изданий выпустить опровержения. В том числе высказались читатели британской газеты Daily Mail
.
"Но, но, но… вы сказали, что все начнется в среду?? Вы же не признаете, что ошиблись, вернее, опять соврали??" — поинтересовался комментатор с ником Logz.
"Значит, разжигание войны идет не так хорошо?" — уточнила Mariah196.
"Когда вы напечатаете свои извинения за разжигание войны в DM?" — задался вопросом Micky MOJO.
"Эй, Daily Mail, сегодня вы обещали мне войну. Во сколько начало? О да, вас разыграли так же, как Байдена. Чертовы СМИ опять врут", — возмутился пользователь metalmonk.
"С каждым днем кажется все более очевидным, что НАТО
— это проблема, а не часть решения. Они еще больше дестабилизировали Украину
, накачав ее оружием и советниками… Можно подумать, они хотят, чтобы все взорвалось", — заявил waguitarman.
"Российские войска на территории России
проводят военные учения. Разбудите меня, когда они пересекут границу", — написал комментатор Benjamin the donkey.
"Иными словами: мы все равно собираемся напасть на Россию, а как иначе выбраться из той передряги, в которую мы вляпались, и не попасть в тюрьму, как не отвлечь внимание, ввести военное положение, всех успокоить и объявить все улики против нас "российской пропагандой", — объяснил мотивацию западных политиков thespaniel.
"Проклятые русские! Разве они не знают, что сегодня среда! Они должны были вторгнуться сегодня, так сказали в газете, они же никогда не ошибались!" — сыронизировал Anomander Rake.
Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" России на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США
, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.
Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия
не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева
, который отказывается соблюдать Минские соглашения.
В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания
, Канада
, Франция
, Польша
, Турция
, Литва
, Чехия
, Болгария
, Румыния
и Эстония
. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве
не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.