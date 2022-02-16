https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773091808.html

Сообщения о "вторжении" России на Украину не повлияли на работу Кремля

Сообщения о "вторжении" России на Украину не повлияли на работу Кремля - РИА Новости, 16.02.2022

Сообщения о "вторжении" России на Украину не повлияли на работу Кремля

В Кремле никак не корректируют свою работу из-за сообщений западных СМИ о "вторжениях", минувшая ночь прошла в штатном режиме, спокойно спали, сообщил... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:35

2022-02-16T12:35

2022-02-16T14:43

дмитрий песков

россия

украина

политика

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Кремле никак не корректируют свою работу из-за сообщений западных СМИ о "вторжениях", минувшая ночь прошла в штатном режиме, спокойно спали, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Основываясь на сообщениях западной прессы, особенно в последнее время, по известной тематике, мы не корректируем нашу работу. Ночь прошла в штатном режиме. Как и положено. Спокойно спали. Утром также спокойно и по-деловому приступили к рабочему дню", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, была ли каким-то образом этой ночью скорректирована работа Администрации президента в связи с новостями, которые поступали из западной прессы.На вопрос, не было ли каких-либо контактов с иностранными государствами этой ночью или утром, Песков сказал: "По ночам не имеем обыкновения вступать в контакты с иностранными государствами".Ранее британские таблоиды Sun и Mirror написали, что, несмотря на заявления Минобороны РФ об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" якобы было запланировано на 4.00 мск среды. Таблоид Sun утверждал, что это время является "наиболее вероятным" и что Россия якобы готовилась нанести массированный удар при участии 200 тысяч военнослужащих, с применением танков, авиации, ракет и кораблей. Утром в среду Sun отредактировал на сайте свою статью, точное время "вторжения на Украину" авторы заменили на то, что оно может начаться "в любое время".Американское агентство Блумберг, которое до этого уже по ошибке сообщало о начавшемся "вторжении" РФ на Украину, написало со ссылкой на чиновников, что Россия может "напасть" на соседнюю страну 15 февраля. При этом агентство не уточняло, о чиновниках из каких стран идет речь, не называет их должности и фамилии, а также не приводит никаких доказательств. Ранее Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле отмечали, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

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дмитрий песков, россия, украина, политика