10:52 16.02.2022 (обновлено: 15:13 16.02.2022)
Захарова попросила у западных СМИ график "вторжений"
Мария Захарова попросила у журналистов в США и Британии график вторжений России на Украину
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила в своем Telegram-канале у американских и британских "средств массовой дезинформации" график "вторжений" России на Украину, чтобы спланировать отпуск.
"Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т. д. — огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск", — написала она.
Ранее британские таблоиды Sun и Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" запланировано на 4:00 мск среды. В материале Sun утверждалось, что Москва якобы готовилась нанести массированный удар при участии 200 тысяч военнослужащих, с применением танков, авиации, ракет и кораблей. Утром в среду Sun отредактировал на сайте свою статью: точное время авторы заменили на фразу о том, что наступление может начаться "в любое время".
Американское агентство Bloomberg, которое до этого по ошибке уже сообщало о начавшемся "вторжении", написало со ссылкой на чиновников, что Россия может "напасть" на соседнюю страну 15 февраля. При этом агентство не уточняло, о чиновниках из каких стран идет речь, не назвало их должности и фамилии, а также не привело никаких доказательств. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Bloomberg, отметил, что термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.