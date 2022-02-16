Постпред при ЕС опроверг возможность "вторжения" России на Украину
Постпред при ЕС Чижов опроверг сообщения о готовящемся "вторжении" России на Украину
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. "Вторжения" России на Украину не предвидится ни сегодня, ни в обозримом будущем, заявил газете Die Welt постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
"Могу заверить, что касается России, то в эту среду вторжения не будет. Эскалации также не будет на следующей неделе или неделю спустя, или в следующем месяце", - заявил Чижов.
Издание пишет, что Чижов "лаконично" добавил, что "войны в Европе редко начинаются в среду".
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.