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Постпред при ЕС опроверг возможность "вторжения" России на Украину
Постпред при ЕС опроверг возможность "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 16.02.2022
Постпред при ЕС опроверг возможность "вторжения" России на Украину
"Вторжения" России на Украину не предвидится ни сегодня, ни в обозримом будущем, заявил газете Die Welt постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:08
2022-02-16T10:08
россия
владимир чижов
украина
политика
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. "Вторжения" России на Украину не предвидится ни сегодня, ни в обозримом будущем, заявил газете Die Welt постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов."Могу заверить, что касается России, то в эту среду вторжения не будет. Эскалации также не будет на следующей неделе или неделю спустя, или в следующем месяце", - заявил Чижов.Издание пишет, что Чижов "лаконично" добавил, что "войны в Европе редко начинаются в среду".Он призвал Запад наконец принять во внимание интересы России в сфере безопасности, подчеркнув, что после "очень серьёзных обвинений против России" США и страны НАТО должны предъявить "доказательства, иначе это клевета".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
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россия, владимир чижов, украина, политика
10:08 16.02.2022
 
Постпред при ЕС опроверг возможность "вторжения" России на Украину

Постпред при ЕС Чижов опроверг сообщения о готовящемся "вторжении" России на Украину

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. "Вторжения" России на Украину не предвидится ни сегодня, ни в обозримом будущем, заявил газете Die Welt постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
"Могу заверить, что касается России, то в эту среду вторжения не будет. Эскалации также не будет на следующей неделе или неделю спустя, или в следующем месяце", - заявил Чижов.
Издание пишет, что Чижов "лаконично" добавил, что "войны в Европе редко начинаются в среду".
Он призвал Запад наконец принять во внимание интересы России в сфере безопасности, подчеркнув, что после "очень серьёзных обвинений против России" США и страны НАТО должны предъявить "доказательства, иначе это клевета".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Здание посольства России в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
06:02
Источник: Россия не планирует переносить посольство на Украине из Киева
 
РоссияВладимир ЧижовУкраинаПолитика
 
 
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