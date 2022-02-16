https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773024868.html

Песков предложил украинцам завести будильник, чтобы не проспать "вторжение"

Песков предложил украинцам завести будильник, чтобы не проспать "вторжение" - РИА Новости, 16.02.2022

Песков предложил украинцам завести будильник, чтобы не проспать "вторжение"

В Кремле с иронией прокомментировали сообщения ряда западных СМИ про российское "вторжение" на Украину под утро, пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T01:41

2022-02-16T01:41

2022-02-16T02:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Кремле с иронией прокомментировали сообщения ряда западных СМИ про российское "вторжение" на Украину под утро, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам завести для этого будильник.Британские таблоиды накануне назначили время "вторжения на Украину" - якобы это произойдет в три часа ночи среды по местному времени. В частности, Mirror написала об этом со ссылкой на источники в американской разведке, которые якобы сообщили об этом журналистам издания в Киеве. Sun также назвало три часа ночи как "наиболее вероятное время", ссылаясь на разведслужбы США."Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться", - сказал РИА Новости Песков, отвечая на вопрос, стоит ли жителям Украины переживать или они могут сегодня спать спокойно.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники сообщала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Песков, комментируя эти утверждения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.Россия не хочет войныРоссия не хочет войны, заявил ранее президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем."Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну", — сказал российский лидер.Шольц, со своей стороны, заявил, что ему, как и другим представителям поколения послевоенной Европы, "невообразима" война на континенте. После чего Путин напомнил, что сам относится к этому поколению, и указал, что они застали подобное."Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением военно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц — по Белграду. Это же было. Без санкции СБ ООН. Это очень плохой пример, но он был", — ответил на это Путин.Глава государства также рассказал, что будет определять политику Москвы в сфере безопасности."По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить на то, как она будет складываться, реальная обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас", — заявил он.Российский лидер добавил, что Кремль стремится договариваться с партнерами. При этом глава государства подчеркнул, что Москва готова обсуждать эти вопросы только в совокупности с другими темами, которые имеют для нее первоочередное значение.Обратиться к врачуПервый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее посоветовал участникам истерии по поводу якобы предстоящего российского "вторжения" обратиться к врачу, чтобы он помог им вылечиться от паранойи.Отвечая на вопрос о том, чтобы он сказал на заявления о том, что Москва отводит часть войск из-за давления США и НАТО, Полянский сказал: "Я предсказывал три недели назад, что кто-то скажет, что это результат давления на Россию". Он отметил, что ничего предсказываемого Западом по Украине не происходило и не происходит."Думаю, им нужен хороший доктор, я рекомендую им обратиться - к специалисту по таким случаям паранойи", - сказал Полянский журналистам.Обвинения ЗападаВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220215/zakharova-1773017705.html

https://ria.ru/20220215/ukraina-1773018895.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/ukraina-1772993630.html

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в мире, россия, украина, дмитрий полянский, владимир путин, джо байден, восточная европа, евросоюз, sun, совет безопасности оон, донбасс