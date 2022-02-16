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Блинкен приготовился встретиться с Лавровым в "должное время"
Блинкен приготовился встретиться с Лавровым в "должное время" - РИА Новости, 16.02.2022
Блинкен приготовился встретиться с Лавровым в "должное время"
Госсекретарь США Энтони Блинкен готов "в должное время" встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T22:56
2022-02-16T22:56
2022-02-16T23:03
в мире
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сша
сергей лавров
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен готов "в должное время" встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Госсекретарь готов встретиться с министром иностранных дел Лавровым в должное время", - сказал он на брифинге для СМИ.
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в мире, энтони блинкен, сша, сергей лавров, государственный департамент сша
22:56 16.02.2022 (обновлено: 23:03 16.02.2022)
Блинкен приготовился встретиться с Лавровым в "должное время"
Пресс-секретарь Госдепа Прайс: Блинкен готов встретиться с Лавровым в "должное время"