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Блинкен приготовился встретиться с Лавровым в "должное время"

Блинкен приготовился встретиться с Лавровым в "должное время" - РИА Новости, 16.02.2022

Блинкен приготовился встретиться с Лавровым в "должное время"

Госсекретарь США Энтони Блинкен готов "в должное время" встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T22:56

2022-02-16T22:56

2022-02-16T23:03

в мире

энтони блинкен

сша

сергей лавров

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен готов "в должное время" встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Госсекретарь готов встретиться с министром иностранных дел Лавровым в должное время", - сказал он на брифинге для СМИ.

https://ria.ru/20220215/grafik-1772992059.html

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в мире, энтони блинкен, сша, сергей лавров, государственный департамент сша