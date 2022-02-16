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Блинкен приготовился встретиться с Лавровым в "должное время"
Блинкен приготовился встретиться с Лавровым в "должное время" - РИА Новости, 16.02.2022
Блинкен приготовился встретиться с Лавровым в "должное время"
Госсекретарь США Энтони Блинкен готов "в должное время" встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T22:56
2022-02-16T23:03
в мире
энтони блинкен
сша
сергей лавров
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен готов "в должное время" встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Госсекретарь готов встретиться с министром иностранных дел Лавровым в должное время", - сказал он на брифинге для СМИ.
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в мире, энтони блинкен, сша, сергей лавров, государственный департамент сша
22:56 16.02.2022 (обновлено: 23:03 16.02.2022)
 
Блинкен приготовился встретиться с Лавровым в "должное время"

Пресс-секретарь Госдепа Прайс: Блинкен готов встретиться с Лавровым в "должное время"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен готов "в должное время" встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
"Госсекретарь готов встретиться с министром иностранных дел Лавровым в должное время", - сказал он на брифинге для СМИ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 19:36
Лавров и Блинкен обсудили график контактов на различных уровнях
 
В миреЭнтони БлинкенСШАСергей ЛавровГосударственный департамент США
 
 
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