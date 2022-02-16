https://ria.ru/20220216/vstrecha-1773165530.html
Лидеры Евросоюза обсудят на встрече Россию, сообщают СМИ
Лидеры Евросоюза обсудят на встрече Россию, сообщают СМИ - РИА Новости, 16.02.2022
Лидеры Евросоюза обсудят на встрече Россию, сообщают СМИ
Лидеры ЕС проведут встречу 17 февраля, где обсудят Россию, сообщают западные СМИ со ссылкой на источник в ЕС. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:53
2022-02-16T16:53
2022-02-16T17:03
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россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лидеры ЕС проведут встречу 17 февраля, где обсудят Россию, сообщают западные СМИ со ссылкой на источник в ЕС.На фоне звучащих на Западе бездоказательных обвинений в подготовке вторжения на Украину официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил во вторник, что Вооруженные силы России по окончании учений вернутся в места постоянной дислокации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет."Европейский саммит по России будет организован в четверг в 11.30 (14.30 мск)", - говорится в сообщении агентства Рейтер.
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в мире, евросоюз, россия
16:53 16.02.2022 (обновлено: 17:03 16.02.2022)
Лидеры Евросоюза обсудят на встрече Россию, сообщают СМИ
Рейтер: лидеры Евросоюза 17 февраля проведут встречу, на которой обсудят Россию