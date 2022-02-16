Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/vstrecha-1773165530.html
Лидеры Евросоюза обсудят на встрече Россию, сообщают СМИ
Лидеры Евросоюза обсудят на встрече Россию, сообщают СМИ - РИА Новости, 16.02.2022
Лидеры Евросоюза обсудят на встрече Россию, сообщают СМИ
Лидеры ЕС проведут встречу 17 февраля, где обсудят Россию, сообщают западные СМИ со ссылкой на источник в ЕС. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:53
2022-02-16T17:03
в мире
евросоюз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755668248_0:0:3344:1881_1920x0_80_0_0_16ca919532e604ae35a21eb2952ae355.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лидеры ЕС проведут встречу 17 февраля, где обсудят Россию, сообщают западные СМИ со ссылкой на источник в ЕС.На фоне звучащих на Западе бездоказательных обвинений в подготовке вторжения на Украину официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил во вторник, что Вооруженные силы России по окончании учений вернутся в места постоянной дислокации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет."Европейский саммит по России будет организован в четверг в 11.30 (14.30 мск)", - говорится в сообщении агентства Рейтер.
https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773006544.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755668248_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_3fca26f74c8304b76d19979140a6c902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, россия
16:53 16.02.2022 (обновлено: 17:03 16.02.2022)
 
Лидеры Евросоюза обсудят на встрече Россию, сообщают СМИ

Рейтер: лидеры Евросоюза 17 февраля проведут встречу, на которой обсудят Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лидеры ЕС проведут встречу 17 февраля, где обсудят Россию, сообщают западные СМИ со ссылкой на источник в ЕС.
На фоне звучащих на Западе бездоказательных обвинений в подготовке вторжения на Украину официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил во вторник, что Вооруженные силы России по окончании учений вернутся в места постоянной дислокации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет.
"Европейский саммит по России будет организован в четверг в 11.30 (14.30 мск)", - говорится в сообщении агентства Рейтер.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
08:00
Все пойдет по плану. Путин и Шольц поспорили о войне
 
В миреЕвросоюзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала