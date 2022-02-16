https://ria.ru/20220216/voyna-1773188986.html

В Совбезе объяснили, зачем США нужна видимость "неминуемой войны"

В Совбезе объяснили, зачем США нужна видимость "неминуемой войны" - РИА Новости, 16.02.2022

В Совбезе объяснили, зачем США нужна видимость "неминуемой войны"

Поддержание видимости "неминуемой войны" с другими странами, прежде всего с Россией, нужно США для оправдания своего огромного военного бюджета, заявил... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T18:14

2022-02-16T18:14

2022-02-16T18:14

сша

россия

в мире

совет безопасности рф

михаил попов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769234408_0:0:3209:1806_1920x0_80_0_0_0331adc9b36c06e92e507eb623cb97ff.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Поддержание видимости "неминуемой войны" с другими странами, прежде всего с Россией, нужно США для оправдания своего огромного военного бюджета, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов."Оправдание огромного военного бюджета США из года в год предполагает поддержание видимости неминуемой войны с другими крупными державами, в первую очередь с Россией, что систематически выливается в провокационные действия", - сказал Попов "Российской газете".

https://ria.ru/20220216/atr-1773188395.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, в мире, совет безопасности рф, михаил попов