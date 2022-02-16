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В Совбезе объяснили, зачем США нужна видимость "неминуемой войны"
В Совбезе объяснили, зачем США нужна видимость "неминуемой войны" - РИА Новости, 16.02.2022
В Совбезе объяснили, зачем США нужна видимость "неминуемой войны"
Поддержание видимости "неминуемой войны" с другими странами, прежде всего с Россией, нужно США для оправдания своего огромного военного бюджета, заявил... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:14
2022-02-16T18:14
2022-02-16T18:14
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совет безопасности рф
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Поддержание видимости "неминуемой войны" с другими странами, прежде всего с Россией, нужно США для оправдания своего огромного военного бюджета, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов."Оправдание огромного военного бюджета США из года в год предполагает поддержание видимости неминуемой войны с другими крупными державами, в первую очередь с Россией, что систематически выливается в провокационные действия", - сказал Попов "Российской газете".
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сша, россия, в мире, совет безопасности рф, михаил попов
В Совбезе объяснили, зачем США нужна видимость "неминуемой войны"
Попов: видимость "неминуемой войны" нужна США для оправдания огромного военного бюджета