https://ria.ru/20220216/voyna-1773176268.html
Европа в шаге от холодной войны
В Германии заявили о приближении новой холодной войны - РИА Новости, 16.02.2022
Европа в шаге от холодной войны
В ближайшее время в Европе может начаться холодная война из-за Польши и Венгрии, что грозит большими проблемами для существования Евросоюза, пишет в статье для... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:20
2022-02-16T17:20
2022-02-16T17:20
в мире
венгрия
евросоюз
европейский суд
еврокомиссия
польша
германия
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В ближайшее время в Европе может начаться холодная война из-за Польши и Венгрии, что грозит большими проблемами для существования Евросоюза, пишет в статье для немецкого издания Focus журналист Ханс-Юрген Мориц.В ближайшее время Европейский суд вынесет решение в споре Брюсселя с Будапештом и Варшавой о верховенстве права, что может привести к серьезными жертвами для всего Евросоюза."Этот вердикт станет поворотным моментом — возможно, началом холодной войны между нарушителями права в Будапеште и Варшаве и остальными их партнерами по ЕС", — предупредил автор.Он отметил, что в последнее время руководство Венгрии и Польши все чаще используют воинственную риторику в отношении Евросоюза. Так, премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в "Джихаде", а глава польского правительства Моравецкий предупредил о риске новой мировой войны.По мнению Морица, существует вероятность, что ЕС может продолжить дальнейшее существование без Польши и Венгрии — стран, внесших существенный вклад в поднятие "железного занавеса". При этом обозреватель подчеркнул, что, кроме добровольного выхода, способов покинуть союз нет.Сейчас Брюссель остановил программу финансовой помощи для восстановления после коронавируса для Варшавы и Будапешта. По ней Польша должна была получить 24 миллиарда евро, Венгрия — семь. Еврокомиссия удерживает выплаты, пока не решится спор относительно верховенства европейского законодательства над местным.Предмет спора с Польшей — экологический вопрос из-за разработки буроугольного карьера на границе с Германией и Чехией. Вторая проблема — судебная реформа: Конституционный суд Польши не признает высшие полномочия Европейской инстанции. Все это стоит Варшаве полтора миллиона евро ежедневно.Кроме того, в ЕС недовольны борьбой с коррупцией в Польше и Венгрии, а также общей ситуацией с верховенством закона. Будапешт и Варшава не участвуют в работе Европейской прокуратуры — фактически главным антикоррупционным органом.При этом Мориц отметил, что даже если суд вынесет обвинительный вердикт, немедленных санкций не последует. Одной из причин называется то, что конфликт с двумя членами ЕС грозит обернуться параличом всего союза.
https://ria.ru/20220210/zapad-1772103146.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, венгрия, евросоюз, европейский суд, еврокомиссия, польша, германия
В Германии заявили о приближении новой холодной войны
Немецкий журналист Мориц заявил о приближении новой холодной войны из-за Польши и Венгрии
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
В ближайшее время в Европе может начаться холодная война из-за Польши и Венгрии, что грозит большими проблемами для существования Евросоюза, пишет в статье для немецкого издания Focus
журналист Ханс-Юрген Мориц.
В ближайшее время Европейский суд
вынесет решение в споре Брюсселя с Будапештом и Варшавой о верховенстве права, что может привести к серьезными жертвами для всего Евросоюза.
"Этот вердикт станет поворотным моментом — возможно, началом холодной войны между нарушителями права в Будапеште и Варшаве и остальными их партнерами по ЕС", — предупредил автор.
Он отметил, что в последнее время руководство Венгрии
и Польши
все чаще используют воинственную риторику в отношении Евросоюза
. Так, премьер Венгрии Виктор Орбан
обвинил Брюссель в "Джихаде", а глава польского правительства Моравецкий предупредил о риске новой мировой войны.
По мнению Морица, существует вероятность, что ЕС может продолжить дальнейшее существование без Польши и Венгрии — стран, внесших существенный вклад в поднятие "железного занавеса". При этом обозреватель подчеркнул, что, кроме добровольного выхода, способов покинуть союз нет.
Сейчас Брюссель остановил программу финансовой помощи для восстановления после коронавируса для Варшавы и Будапешта. По ней Польша должна была получить 24 миллиарда евро, Венгрия — семь. Еврокомиссия
удерживает выплаты, пока не решится спор относительно верховенства европейского законодательства над местным.
Предмет спора с Польшей — экологический вопрос из-за разработки буроугольного карьера на границе с Германией
и Чехией
. Вторая проблема — судебная реформа: Конституционный суд Польши не признает высшие полномочия Европейской инстанции. Все это стоит Варшаве полтора миллиона евро ежедневно.
Кроме того, в ЕС недовольны борьбой с коррупцией в Польше и Венгрии, а также общей ситуацией с верховенством закона. Будапешт и Варшава не участвуют в работе Европейской прокуратуры — фактически главным антикоррупционным органом.
При этом Мориц отметил, что даже если суд вынесет обвинительный вердикт, немедленных санкций не последует. Одной из причин называется то, что конфликт с двумя членами ЕС грозит обернуться параличом всего союза.