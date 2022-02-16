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В МИД прокомментировали сообщения СМИ о "вторжении" России на Украину
В МИД прокомментировали сообщения СМИ о "вторжении" России на Украину - РИА Новости, 16.02.2022
В МИД прокомментировали сообщения СМИ о "вторжении" России на Украину
Вопреки массовой истерии СМИ, "войны" с Украиной не случилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:24
2022-02-16T16:41
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
украина
политика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вопреки массовой истерии СМИ, "войны" с Украиной не случилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Такого количества фейков, дезинформации, вбросов, клеветы, лжи в концентрированном виде я давно не видела", - заявила Захарова на брифинге.По ее словам, "сегодня мы отмечаем очередной день ненападения на Украину"."К сожалению для многих западных СМИ, война опять не состоялась. Было бы смешно, но мы оперируем все-таки тем, что пугает весь мир - понятием война. Да, они пытались сделать все, чтобы она состоялась... Но они не унывают, они продолжают ее ждать с упорством, достойным лучшего применения", - заявила Захарова.По ее словам, даже отвод российских подразделений с учений некоторыми СМИ толкуется как "некий хитрый маневр по отвлечению внимания от будущего вторжения".По мнению дипломата, профессиональные организации должны дать оценку подобным фейкам.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, политика
16:24 16.02.2022 (обновлено: 16:41 16.02.2022)
 
В МИД прокомментировали сообщения СМИ о "вторжении" России на Украину

Представитель МИД Захарова: вопреки массовой истерии СМИ, "войны" не случилось

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вопреки массовой истерии СМИ, "войны" с Украиной не случилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Такого количества фейков, дезинформации, вбросов, клеветы, лжи в концентрированном виде я давно не видела", - заявила Захарова на брифинге.
По ее словам, "сегодня мы отмечаем очередной день ненападения на Украину".
"К сожалению для многих западных СМИ, война опять не состоялась. Было бы смешно, но мы оперируем все-таки тем, что пугает весь мир - понятием война. Да, они пытались сделать все, чтобы она состоялась... Но они не унывают, они продолжают ее ждать с упорством, достойным лучшего применения", - заявила Захарова.
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Операция по принуждению России к войне провалилась
По ее словам, даже отвод российских подразделений с учений некоторыми СМИ толкуется как "некий хитрый маневр по отвлечению внимания от будущего вторжения".
По мнению дипломата, профессиональные организации должны дать оценку подобным фейкам.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияУкраинаПолитика
 
 
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