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Матвиенко заявила, что в России никто не хочет войны с Украиной
Матвиенко заявила, что в России никто не хочет войны с Украиной - РИА Новости, 16.02.2022
Матвиенко заявила, что в России никто не хочет войны с Украиной
В России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было еще, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T00:14
2022-02-16T00:58
россия
в мире
украина
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было еще, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.При этом она подчеркнула, что главная проблема в российско-украинских отношениях кроется в отсутствии у Украины самостоятельности как во внешней, так и во внутренней политике. "Киевские власти находятся под управлением Вашингтона. И за его покровительство они вынуждены платить противостоянием России. Но даже если бы Киев вдруг пожелал встать на путь нормализации отношений с нами, США это вряд ли позволили бы. Иллюзий тут питать не надо", - заявила Матвиенко.Это, по ее словам, не способствует как урегулированию ситуации в Донбассе, так и улучшению российско-украинских отношений. "Во властных кругах Киева сейчас просто не с кем вести плодотворный диалог. Потому что, как я уже сказала, нынешний украинский режим не принимает самостоятельных решений. Особенно в том, что касается выполнения взятых на себя внешнеполитических обязательств", - констатировала спикер СФ.Матвиенко отметила, что реальное обновление и действительное развитие Украины невозможно без безусловного выполнения Минских соглашений. "Это, можно сказать, первый шаг, точка отсчета. В противном случае страна обречена оставаться в том состоянии, в каком находится сейчас: обремененной конфронтацией с Россией, внутренним вооруженным конфликтом, со слабой государственной властью, неспособной эффективно управлять страной", - убеждена она.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1773020366.html
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россия, в мире, украина
00:14 16.02.2022 (обновлено: 00:58 16.02.2022)
 
Матвиенко заявила, что в России никто не хочет войны с Украиной

Председатель Совета Федерации Матвиенко: в России никто не хочет войны с Украиной

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было еще, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Что касается настроений в российском обществе, то здесь я могу категорично заявить. В России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было. Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично, сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже", - сказала спикер Совфеда "Парламентской газете".
При этом она подчеркнула, что главная проблема в российско-украинских отношениях кроется в отсутствии у Украины самостоятельности как во внешней, так и во внутренней политике. "Киевские власти находятся под управлением Вашингтона. И за его покровительство они вынуждены платить противостоянием России. Но даже если бы Киев вдруг пожелал встать на путь нормализации отношений с нами, США это вряд ли позволили бы. Иллюзий тут питать не надо", - заявила Матвиенко.
Это, по ее словам, не способствует как урегулированию ситуации в Донбассе, так и улучшению российско-украинских отношений. "Во властных кругах Киева сейчас просто не с кем вести плодотворный диалог. Потому что, как я уже сказала, нынешний украинский режим не принимает самостоятельных решений. Особенно в том, что касается выполнения взятых на себя внешнеполитических обязательств", - констатировала спикер СФ.
Матвиенко отметила, что реальное обновление и действительное развитие Украины невозможно без безусловного выполнения Минских соглашений. "Это, можно сказать, первый шаг, точка отсчета. В противном случае страна обречена оставаться в том состоянии, в каком находится сейчас: обремененной конфронтацией с Россией, внутренним вооруженным конфликтом, со слабой государственной властью, неспособной эффективно управлять страной", - убеждена она.
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