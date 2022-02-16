00:14 16.02.2022 (обновлено: 00:58 16.02.2022)
Матвиенко заявила, что в России никто не хочет войны с Украиной
Председатель Совета Федерации Матвиенко: в России никто не хочет войны с Украиной
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было еще, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Что касается настроений в российском обществе, то здесь я могу категорично заявить. В России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было. Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично, сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже", - сказала спикер Совфеда "Парламентской газете".
При этом она подчеркнула, что главная проблема в российско-украинских отношениях кроется в отсутствии у Украины самостоятельности как во внешней, так и во внутренней политике. "Киевские власти находятся под управлением Вашингтона. И за его покровительство они вынуждены платить противостоянием России. Но даже если бы Киев вдруг пожелал встать на путь нормализации отношений с нами, США это вряд ли позволили бы. Иллюзий тут питать не надо", - заявила Матвиенко.
Это, по ее словам, не способствует как урегулированию ситуации в Донбассе, так и улучшению российско-украинских отношений. "Во властных кругах Киева сейчас просто не с кем вести плодотворный диалог. Потому что, как я уже сказала, нынешний украинский режим не принимает самостоятельных решений. Особенно в том, что касается выполнения взятых на себя внешнеполитических обязательств", - констатировала спикер СФ.
Матвиенко отметила, что реальное обновление и действительное развитие Украины невозможно без безусловного выполнения Минских соглашений. "Это, можно сказать, первый шаг, точка отсчета. В противном случае страна обречена оставаться в том состоянии, в каком находится сейчас: обремененной конфронтацией с Россией, внутренним вооруженным конфликтом, со слабой государственной властью, неспособной эффективно управлять страной", - убеждена она.