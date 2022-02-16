https://ria.ru/20220216/voyna-1773020813.html

Матвиенко заявила, что в России никто не хочет войны с Украиной

Матвиенко заявила, что в России никто не хочет войны с Украиной - РИА Новости, 16.02.2022

Матвиенко заявила, что в России никто не хочет войны с Украиной

В России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было еще, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T00:14

2022-02-16T00:14

2022-02-16T00:58

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было еще, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.При этом она подчеркнула, что главная проблема в российско-украинских отношениях кроется в отсутствии у Украины самостоятельности как во внешней, так и во внутренней политике. "Киевские власти находятся под управлением Вашингтона. И за его покровительство они вынуждены платить противостоянием России. Но даже если бы Киев вдруг пожелал встать на путь нормализации отношений с нами, США это вряд ли позволили бы. Иллюзий тут питать не надо", - заявила Матвиенко.Это, по ее словам, не способствует как урегулированию ситуации в Донбассе, так и улучшению российско-украинских отношений. "Во властных кругах Киева сейчас просто не с кем вести плодотворный диалог. Потому что, как я уже сказала, нынешний украинский режим не принимает самостоятельных решений. Особенно в том, что касается выполнения взятых на себя внешнеполитических обязательств", - констатировала спикер СФ.Матвиенко отметила, что реальное обновление и действительное развитие Украины невозможно без безусловного выполнения Минских соглашений. "Это, можно сказать, первый шаг, точка отсчета. В противном случае страна обречена оставаться в том состоянии, в каком находится сейчас: обремененной конфронтацией с Россией, внутренним вооруженным конфликтом, со слабой государственной властью, неспособной эффективно управлять страной", - убеждена она.

https://ria.ru/20220215/ukraina-1773020366.html

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россия, в мире, украина