https://ria.ru/20220216/vospalenie-1773029819.html

Опасное воспаление при коронавирусе

Врач предупредил об опасном воспалении при коронавирусе - РИА Новости, 16.02.2022

Опасное воспаление при коронавирусе

У пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, в редких случаях может происходить опасное воспаление мозгового вещества. Об этом в беседе с порталом Ura.ru РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T04:18

2022-02-16T04:18

2022-02-16T04:18

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. У пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, в редких случаях может происходить опасное воспаление мозгового вещества. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал иммунолог, кандидат-медицинских наук Николай Крючков.При этом Крючков отметил, что природа данного явления обсуждается. Энцефалит может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером.Энцефалит – группа заболеваний, характеризующаяся воспалением головного мозга. Энцефалиты делят на первичные и вторичные, вирусные и микробные, инфекционно-аллергические, аллергические и токсические.Ранее стало известно, что после перенесенного коронавируса ногти человека могут стать более ломкими. В некоторых случаях также могут выпадать волосы. Причем симптом может сохраняться длительное время.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.

https://ria.ru/20220209/koronavirus-1771961032.html

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