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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Опасное воспаление при коронавирусе
Врач предупредил об опасном воспалении при коронавирусе - РИА Новости, 16.02.2022
Опасное воспаление при коронавирусе
У пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, в редких случаях может происходить опасное воспаление мозгового вещества. Об этом в беседе с порталом Ura.ru РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T04:18
2022-02-16T04:18
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
весь мир
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. У пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, в редких случаях может происходить опасное воспаление мозгового вещества. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал иммунолог, кандидат-медицинских наук Николай Крючков.При этом Крючков отметил, что природа данного явления обсуждается. Энцефалит может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером.Энцефалит – группа заболеваний, характеризующаяся воспалением головного мозга. Энцефалиты делят на первичные и вторичные, вирусные и микробные, инфекционно-аллергические, аллергические и токсические.Ранее стало известно, что после перенесенного коронавируса ногти человека могут стать более ломкими. В некоторых случаях также могут выпадать волосы. Причем симптом может сохраняться длительное время.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.
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общество, коронавирус covid-19, весь мир
04:18 16.02.2022
 
Врач предупредил об опасном воспалении при коронавирусе

Иммунолог Крючков предупредил об опасности энцефалита у заболевших коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в госпитале для больных COVID-19
Медицинский сотрудник в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Медицинский сотрудник в госпитале для больных COVID-19
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. У пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, в редких случаях может происходить опасное воспаление мозгового вещества. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал иммунолог, кандидат-медицинских наук Николай Крючков.

"При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит", - сказал специалист.

При этом Крючков отметил, что природа данного явления обсуждается. Энцефалит может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером.
Энцефалит – группа заболеваний, характеризующаяся воспалением головного мозга. Энцефалиты делят на первичные и вторичные, вирусные и микробные, инфекционно-аллергические, аллергические и токсические.
Ранее стало известно, что после перенесенного коронавируса ногти человека могут стать более ломкими. В некоторых случаях также могут выпадать волосы. Причем симптом может сохраняться длительное время.
Медицинский работник у входа в красную зону - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 20:46Распространение коронавируса
Вирусолог рассказал о нарушении мелкой моторики при коронавирусе
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.
 
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