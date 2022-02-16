https://ria.ru/20220216/voennye-1773095340.html

Макей заявил о 15 тысячах польских военных на границе с Белоруссией

Макей заявил о 15 тысячах польских военных на границе с Белоруссией - РИА Новости, 16.02.2022

Макей заявил о 15 тысячах польских военных на границе с Белоруссией

Примерно 15 тысяч польских военнослужащих до сих пор находятся у польско-белорусской границе, несмотря на окончание миграционного кризиса, это не может не... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:48

2022-02-16T12:48

2022-02-16T12:58

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владимир макей

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Примерно 15 тысяч польских военнослужащих до сих пор находятся у польско-белорусской границе, несмотря на окончание миграционного кризиса, это не может не настораживать Минск, сказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей."Нас не может не настораживать, в свою очередь, военная деятельность Польши в наших приграничных районах. Мы видим, что под прикрытием борьбы с миграционным кризисом на наших западных границах было сконцентрировано около 30 тысяч польских военнослужащих. Кризис вроде бы закончился, там осталось 700 человек (мигрантов), но до сих пор более 15 тысяч военнослужащих находятся на наших западных рубежах", - сказал Макей на пресс-конференции.Литва, Латвия и Польша в прошлом году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа стремящихся в страны ЕС мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница") Белоруссии, но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Позже часть мигрантов стала возвращаться из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Однако другие продолжают ожидать гуманитарного коридора в ЕС.

https://ria.ru/20220210/migranty-1772047466.html

https://ria.ru/20220128/zakhvat-1769942395.html

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в мире, белоруссия, польша, мид белоруссии, владимир макей , ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии