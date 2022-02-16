В Совфеде увидели в обращении Байдена к россиянам признаки вмешательства
Сенатор Климов увидел в обращении Байдена к россиянам признаки вмешательства
Президент США Джо Байден во время специального обращения
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов увидел признаки вмешательства в дела России в видеообращении президента США Джо Байдена к россиянам.
"Обращение к народу чужой ему страны - тоже из серии вмешательства. Мистер Байден бы лучше со своими избирателями разобрался, а то они его уже лишили былой поддержки", - написал Климов в своем телеграмм-канале.
Он подчеркнул, что Байден в привычной для американских лидеров 21 века манере сообщил то, что до него заявляли Дональд Трамп и Барак Обама - США не будут воевать с Россией за Украину, "при этом пригрозил нам с вами невиданными санкциями".
Климов напомнил, что именно в действующем законе США от августа 2017 чёрным по белому написано: "Россия - противник Америки". "Байден невольно напоминает матёрого убийцу, который приговаривает жертве: "Не бойся, я тебя не больно зарежу", - написал законодатель.
В реальности ситуация иная, отметил сенатор. По его словам, Россия единственная держава, которую США смертельно боятся. Кроме того, США - единственное государство, уничтожавшее сотни тысяч людей атомными бомбами, развязавшее с 1945 более всего войн на Земле. И, наконец, "это Москва предложила Вашингтону в декабре 2021 план перехода к мирному сосуществованию, а Вашингтон до сих пор уворачивается от четких ответов, но продолжает пугать мир фантазиями об агрессивных русских, нашей "войной с Украиной" (которой прямо управляет с 2014) и нагло лезет во внутренние дела РФ", написал Климов.
Он полагает, что "словесный дурман из Белого дома - лишь стремление сохранить лицо". Очередная попытка стравить два соседних славянских народа - на этот раз к 16 февраля, провалилась, Запад расколот, войны с Москвой там ожидаемо боятся все. "Остальной же мир (4/5 стран) продолжает с РФ нормальные отношения. Даже в Киеве осознали, что Вашингтон цинично ведёт их на кровавую бойню и фатально разваливает украинскую государственность", - отметил законодатель.
В этой связи сенатор напомнил недавние слова Трампа: "Главная угроза США исходит от самих США". Зато Россия по-прежнему за мир во всем мире, заключил политик.