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Прокуроры и следователи получат статус ветерана за работу в Чечне
Прокуроры и следователи получат статус ветерана за работу в Чечне - РИА Новости, 16.02.2022
Прокуроры и следователи получат статус ветерана за работу в Чечне
Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении статусом ветерана боевых действий прокуроров и следователей, выполнявших свои служебные обязанности в РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:19
2022-02-16T14:20
россия
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении статусом ветерана боевых действий прокуроров и следователей, выполнявших свои служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (1994-1996 годы) и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее в законе "О ветеранах" такая возможность для них не предусматривалась - она касалась только военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и органов госбезопасности, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также лиц, принимавших участие в соответствии с решениями органов госвласти РФ в боевых действиях.Документ устанавливает статус ветерана боевых действий для прокуроров и следователей, выполнявших свои служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чечне с декабря 1994 года по декабрь 1996 года и на прилегающих к ней территориях РФ, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года, а также предоставить им право на меры социальной поддержки.Отмечается, что основным условием отнесения прокуроров и следователей к этой категории будет подтвержденный факт выполнения служебных обязанностей при перечисленных военных конфликтах - приказы руководителей органов прокуратуры или СК РФ, Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.Также законом предусматривается распространение мер соцподдержки на прокуроров и следователей, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при участии в боевых действиях, а также при исполнении служебных обязанностей в условиях ранее указанных вооруженных конфликтов.По информации Генпрокуратуры РФ и СК РФ, численность такой категории граждан составляет 1368 человек, из них 326 человек получают пенсию, уточняли авторы инициативы. Таким образом, предполагаемые бюджетные ассигнования на компенсацию расходов на оплату жилых помещений в размере 50% прокурорам и следователям, отнесенным к ветеранам боевых действий, составят 15,1 миллиона рублей в год. Расходы на повышение пенсий (на 32% размера соцпенсии) пенсионерам, отнесенным к ветеранам боевых действий (326 человек), могут составить 7 миллионов рублей в год.
https://ria.ru/20210514/lgoty-1732381770.html
https://ria.ru/20180222/1515112683.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
14:19 16.02.2022 (обновлено: 14:20 16.02.2022)
 
Прокуроры и следователи получат статус ветерана за работу в Чечне

Прокуроры и следователи получат статус ветерана боевых действий за работу в Чечне

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении статусом ветерана боевых действий прокуроров и следователей, выполнявших свои служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (1994-1996 годы) и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ветеран боевых действий - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая 2021, 19:46
Льготы ветеранам боевых действий в 2022: какие положены и как их оформить
Ранее в законе "О ветеранах" такая возможность для них не предусматривалась - она касалась только военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и органов госбезопасности, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также лиц, принимавших участие в соответствии с решениями органов госвласти РФ в боевых действиях.
Документ устанавливает статус ветерана боевых действий для прокуроров и следователей, выполнявших свои служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чечне с декабря 1994 года по декабрь 1996 года и на прилегающих к ней территориях РФ, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года, а также предоставить им право на меры социальной поддержки.
Отмечается, что основным условием отнесения прокуроров и следователей к этой категории будет подтвержденный факт выполнения служебных обязанностей при перечисленных военных конфликтах - приказы руководителей органов прокуратуры или СК РФ, Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
Также законом предусматривается распространение мер соцподдержки на прокуроров и следователей, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при участии в боевых действиях, а также при исполнении служебных обязанностей в условиях ранее указанных вооруженных конфликтов.
По информации Генпрокуратуры РФ и СК РФ, численность такой категории граждан составляет 1368 человек, из них 326 человек получают пенсию, уточняли авторы инициативы. Таким образом, предполагаемые бюджетные ассигнования на компенсацию расходов на оплату жилых помещений в размере 50% прокурорам и следователям, отнесенным к ветеранам боевых действий, составят 15,1 миллиона рублей в год. Расходы на повышение пенсий (на 32% размера соцпенсии) пенсионерам, отнесенным к ветеранам боевых действий (326 человек), могут составить 7 миллионов рублей в год.
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.02.2018
22 февраля 2018, 10:41
Ветераны боевых действий могут получить 50-процентную льготу за услуги ЖКХ
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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