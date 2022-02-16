https://ria.ru/20220216/vaktsina-1773220564.html
Новая вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной, заявил Гинцбург
Новая вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной, заявил Гинцбург - РИА Новости, 16.02.2022
Новая вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной, заявил Гинцбург
Новая российская вакцина против коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, будет вводиться дважды, это необходимо, чтобы размножить клетки памяти и... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T21:09
2022-02-16T21:09
2022-02-16T21:09
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
александр гинцбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571875506_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5adafb37e8b1044de2e79f012ab1ed65.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Новая российская вакцина против коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, будет вводиться дважды, это необходимо, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы."Вакцина будет вводиться дважды, это делается, чтобы размножить клетки памяти. Два укола делается фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти и чтобы повысить специфичность антител", - сказал Гинцбург.
https://ria.ru/20220216/vaktsina-1773121915.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571875506_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_4f5a533546706cddd81823cba3c5a673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, александр гинцбург
Новая вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной, заявил Гинцбург
Глава НИЦ Гинцбург заявил, что новая вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной