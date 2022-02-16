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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/vaktsina-1773220564.html
Новая вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной, заявил Гинцбург
Новая вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной, заявил Гинцбург - РИА Новости, 16.02.2022
Новая вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной, заявил Гинцбург
Новая российская вакцина против коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, будет вводиться дважды, это необходимо, чтобы размножить клетки памяти и... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T21:09
2022-02-16T21:09
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
александр гинцбург
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Новая российская вакцина против коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, будет вводиться дважды, это необходимо, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы."Вакцина будет вводиться дважды, это делается, чтобы размножить клетки памяти. Два укола делается фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти и чтобы повысить специфичность антител", - сказал Гинцбург.
https://ria.ru/20220216/vaktsina-1773121915.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, александр гинцбург
21:09 16.02.2022
 
Новая вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной, заявил Гинцбург

Глава НИЦ Гинцбург заявил, что новая вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Новая российская вакцина против коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, будет вводиться дважды, это необходимо, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
Вчера, 14:24Распространение коронавируса
Минздрав разрешил исследования новой вакцины против коронавируса
"Вакцина будет вводиться дважды, это делается, чтобы размножить клетки памяти. Два укола делается фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти и чтобы повысить специфичность антител", - сказал Гинцбург.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Александр Гинцбург
 
 
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