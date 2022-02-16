https://ria.ru/20220216/vaktsina-1773035985.html

Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID-19

Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022

Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID-19

Назальная вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, не опасна для организма, так как... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T07:33

2022-02-16T07:33

2022-02-16T07:42

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Назальная вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, не опасна для организма, так как в ней нет живого вируса, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее в СМИ со ссылкой на вирусолога Константина Чумакова появилась информация, что назальная вакцина, в том числе от коронавируса, якобы может быть опаснее для организма, чем та, которую вводят внутримышечно."Не относится. Поскольку у нас живого вируса в вакцине нет", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, не относится ли эта информация к вакцине центра Гамалеи.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.

https://ria.ru/20220216/antitela-1773025854.html

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