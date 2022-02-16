https://ria.ru/20220216/vaktsina-1773035985.html
Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID-19
Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022
Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID-19
Назальная вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, не опасна для организма, так как... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T07:33
2022-02-16T07:33
2022-02-16T07:42
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Назальная вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, не опасна для организма, так как в ней нет живого вируса, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее в СМИ со ссылкой на вирусолога Константина Чумакова появилась информация, что назальная вакцина, в том числе от коронавируса, якобы может быть опаснее для организма, чем та, которую вводят внутримышечно."Не относится. Поскольку у нас живого вируса в вакцине нет", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, не относится ли эта информация к вакцине центра Гамалеи.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.
https://ria.ru/20220216/antitela-1773025854.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
07:33 16.02.2022 (обновлено: 07:42 16.02.2022)
Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID-19
Глава Центра Гамалеи Гинцбург заявил, что назальная вакцина от COVID-19 не опасна
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Назальная вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, не опасна для организма, так как в ней нет живого вируса, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
Ранее в СМИ со ссылкой на вирусолога Константина Чумакова появилась информация, что назальная вакцина, в том числе от коронавируса, якобы может быть опаснее для организма, чем та, которую вводят внутримышечно.
"Не относится. Поскольку у нас живого вируса в вакцине нет", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, не относится ли эта информация к вакцине центра Гамалеи.
В середине октября стало известно, что Минздрав России
разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.