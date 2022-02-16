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Украина призвала Совбез ООН обсудить инициативу Госдумы по ДНР и ЛНР
Украина призвала Совбез ООН обсудить инициативу Госдумы по ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.02.2022
Украина призвала Совбез ООН обсудить инициативу Госдумы по ДНР и ЛНР
Киев обратился в Совет безопасности ООН с предложением обсудить решение Госдумы РФ о самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, сообщил... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T21:58
2022-02-16T22:00
в мире
россия
госдума рф
ситуация в днр и лнр
дмитрий кулеба
украина
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КИЕВ, 16 фев - РИА Новости. Киев обратился в Совет безопасности ООН с предложением обсудить решение Госдумы РФ о самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение Госдумы, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан."Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т.н. Л/ДНР, которое подрывает минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации минских договоренностей 17 февраля", - написал Кулеба в Twitter.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр, дмитрий кулеба, украина
21:58 16.02.2022 (обновлено: 22:00 16.02.2022)
 
Украина призвала Совбез ООН обсудить инициативу Госдумы по ДНР и ЛНР

Киев официально обратился в Совбез ООН для обсуждения инициативы Госдумы по ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве
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КИЕВ, 16 фев - РИА Новости. Киев обратился в Совет безопасности ООН с предложением обсудить решение Госдумы РФ о самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение Госдумы, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.
"Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т.н. Л/ДНР, которое подрывает минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации минских договоренностей 17 февраля", - написал Кулеба в Twitter.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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В миреРоссияГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий КулебаУкраина
 
 
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