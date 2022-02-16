https://ria.ru/20220216/ukraina-1773224079.html

Украина призвала Совбез ООН обсудить инициативу Госдумы по ДНР и ЛНР

Украина призвала Совбез ООН обсудить инициативу Госдумы по ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.02.2022

Украина призвала Совбез ООН обсудить инициативу Госдумы по ДНР и ЛНР

Киев обратился в Совет безопасности ООН с предложением обсудить решение Госдумы РФ о самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, сообщил... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T21:58

2022-02-16T21:58

2022-02-16T22:00

в мире

россия

госдума рф

ситуация в днр и лнр

дмитрий кулеба

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg

КИЕВ, 16 фев - РИА Новости. Киев обратился в Совет безопасности ООН с предложением обсудить решение Госдумы РФ о самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение Госдумы, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан."Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т.н. Л/ДНР, которое подрывает минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации минских договоренностей 17 февраля", - написал Кулеба в Twitter.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220210/sovbez-1772168443.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр, дмитрий кулеба, украина