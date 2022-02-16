https://ria.ru/20220216/ukraina-1773194603.html

Зеленский утвердил стратегию, в которой заявляется об "угрозах" от России

Зеленский утвердил стратегию, в которой заявляется об "угрозах" от России - РИА Новости, 16.02.2022

Зеленский утвердил стратегию, в которой заявляется об "угрозах" от России

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил Стратегию обеспечения государственной безопасности, в которой заявлено, что от РФ исходят "угрозы"... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T18:27

2022-02-16T18:27

2022-02-16T19:04

владимир зеленский

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КИЕВ, 16 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил Стратегию обеспечения государственной безопасности, в которой заявлено, что от РФ исходят "угрозы". Документ опубликован в среду на сайте главы государства."Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О Стратегии обеспечения государственной безопасности". Утвердить Стратегию обеспечения государственной безопасности. Кабинету министров Украины утвердить план мер по реализации Стратегии обеспечения безопасности и с участием субъектов обеспечения государственной безопасности его выполнения", - говорится в сообщении.Согласно стратегии, документ определяет "реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики в сфере государственной безопасности, является основой планирования и реализации политики в сфере государственной безопасности". Одной из угроз безопасности Украины называется Россия.Реализация положений Стратегии будет производиться на плановой основе на период до 2025 года. Стратегия основывается на принципах: верховенства права, законности, прозрачности, подотчетности и демократического гражданского контроля над функционированием сектора безопасности и обороны; неукоснительного соблюдения прав и свобод человека и гражданина; соблюдения норм международного права, участия в интересах Украины в международных усилиях по поддержанию мира и безопасности, межгосударственных системах и механизмах международной коллективной безопасности, противодействию терроризму и его финансированию, транснациональной организованной преступности.Кроме того, в документе указывается, что "Российская Федерация для реализации своих стратегических целей в Украине, в том числе компрометации ее государственности, продолжает гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки". Подчеркивается, что деструктивная пропаганда как извне, так и внутри Украины, используя общественные противоречия, "разжигает рознь, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство".Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу дня опубликования.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773076181.html

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

https://ria.ru/20220216/pozdravlenie-1773048404.html

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владимир зеленский, в мире, украина, россия