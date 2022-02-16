https://ria.ru/20220216/ukraina-1773165088.html

Захарова призвала не верить США в вопросах Украины

Захарова призвала не верить США в вопросах Украины - РИА Новости, 16.02.2022

Захарова призвала не верить США в вопросах Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не верить Вашингтону в вопросах Украины. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:53

2022-02-16T16:53

2022-02-16T16:53

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не верить Вашингтону в вопросах Украины.По ее словам, нужно "с одной стороны, успокоиться.., с другой стороны, - проснуться, очнуться, понять, что если обещают что-то бесплатно.., у этого есть название - мышеловка"."(Украинский народ) втягивают в эту мышеловку, обещая манну небесную", - пояснила Захарова.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.

https://ria.ru/20220216/voyna-1773155267.html

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россия, украина, нато, мария захарова, анатолий шарий, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика