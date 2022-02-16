https://ria.ru/20220216/ukraina-1773137603.html

Премьер Украины отверг эвакуацию правительства из Киева

Премьер Украины отверг эвакуацию правительства из Киева - РИА Новости, 16.02.2022

Премьер Украины отверг эвакуацию правительства из Киева

Правительство Украины продолжает работу в Киеве, никаких "фейковых эвакуаций" на фоне информации об обострении ситуации вокруг страны не происходит, заявил в... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T15:24

2022-02-16T15:24

2022-02-16T15:24

в мире

украина

денис шмыгаль

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_449:0:2254:1015_1920x0_80_0_0_6f2112e0dcb379d476eff67518c3f7a0.jpg

КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Правительство Украины продолжает работу в Киеве, никаких "фейковых эвакуаций" на фоне информации об обострении ситуации вокруг страны не происходит, заявил в среду на заседании кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что украинские олигархи и представители бизнеса покидают страну чартерными рейсами на фоне обострения ситуации вокруг Украины.Западные медиа ранее сообщали, что США якобы уведомили своих союзников, что РФ решила 16 февраля начать полномасштабное вторжение на Украину. В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни."Мы работаем в Киеве. Никаких фейковых эвакуаций, никаких паник в условиях гибридного давления не допускаем. Работаем в режиме 24 на 7", - сказал Шмыгаль.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

https://ria.ru/20220214/pereezd-1772758721.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, денис шмыгаль, нато