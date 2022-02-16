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Премьер Украины отверг эвакуацию правительства из Киева
Премьер Украины отверг эвакуацию правительства из Киева - РИА Новости, 16.02.2022
Премьер Украины отверг эвакуацию правительства из Киева
Правительство Украины продолжает работу в Киеве, никаких "фейковых эвакуаций" на фоне информации об обострении ситуации вокруг страны не происходит, заявил в... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:24
2022-02-16T15:24
в мире
украина
денис шмыгаль
нато
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КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Правительство Украины продолжает работу в Киеве, никаких "фейковых эвакуаций" на фоне информации об обострении ситуации вокруг страны не происходит, заявил в среду на заседании кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что украинские олигархи и представители бизнеса покидают страну чартерными рейсами на фоне обострения ситуации вокруг Украины.Западные медиа ранее сообщали, что США якобы уведомили своих союзников, что РФ решила 16 февраля начать полномасштабное вторжение на Украину. В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни."Мы работаем в Киеве. Никаких фейковых эвакуаций, никаких паник в условиях гибридного давления не допускаем. Работаем в режиме 24 на 7", - сказал Шмыгаль.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, нато
15:24 16.02.2022
 
Премьер Украины отверг эвакуацию правительства из Киева

Премьер Украины Шмыгаль: правительство продолжит работу в Киеве, никаких эвакуаций нет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Правительство Украины продолжает работу в Киеве, никаких "фейковых эвакуаций" на фоне информации об обострении ситуации вокруг страны не происходит, заявил в среду на заседании кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что украинские олигархи и представители бизнеса покидают страну чартерными рейсами на фоне обострения ситуации вокруг Украины.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
Западные медиа ранее сообщали, что США якобы уведомили своих союзников, что РФ решила 16 февраля начать полномасштабное вторжение на Украину. В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни.
"Мы работаем в Киеве. Никаких фейковых эвакуаций, никаких паник в условиях гибридного давления не допускаем. Работаем в режиме 24 на 7", - сказал Шмыгаль.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 17:28
Зеленский назвал решение посольств переехать на Западную Украину ошибкой
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
 
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